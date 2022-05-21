Найпопулярнішими телефонами у світі стали найдорожчі на ринку пристрої — Finance.ua
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Найпопулярнішими телефонами у світі стали найдорожчі на ринку пристрої

Вчора 02:29Технології&Авто
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iPhone 12 і iPhone 11 найбільше продавалися в 2021 і 2020 роках відповідно, тому від iPhone 13 чекали аналогічних результатів.
Аналітик Франсіско Джеронімо з IDC повідомляє, що iPhone 13 від Apple був найбільш продаваним смартфоном у світі в першому кварталі цього року, незважаючи на серйозні проблеми з постачанням.
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IDC не розкриває загальної кількості проданих пристроїв та ринкову частку телефонів. Компанія нагадує, що iPhone 12 і iPhone 11 були найбільш продаваними телефонами 2021 і 2020 років відповідно, тому від iPhone 13 чекали аналогічних результатів. iPhone 13 продається в США за ціною 800 доларів, пропонуючи SoC Apple A15 Bionic, подвійну камеру, 6,1-дюймовий дисплей з чубчиком та iOS 15.
6,7-дюймовий iPhone 13 Pro Max зайняв друге місце у першому кварталі 2022 року, що говорить про те, що люди більш ніж готові платити більше за збільшений екран, покращену камеру та тривалий час роботи без підзарядки.
Найпопулярнішими телефонами у світі стали найдорожчі на ринку пристрої
6,1-дюймовий iPhone 13 Pro посів почесне четверте місце, тоді як крихітний 5,4-дюймовий iPhone 13 mini не зміг потрапити до п’ятірки найкращих. Останнє ще раз пояснює чутки про рішення Apple відмовитись від iPhone mini. Спільно на сімейство iPhone 13 припадає 84% загального доходу iPhone за перші три місяці 2022 року. Решта доходу припадає на iPhone SE (2022) і більш старі моделі iPhone 12 і iPhone 11. Аналітики вважають, що iPhone 14 може бути ще успішнішим.
Дві 6,1-дюймові моделі iPhone від Apple увійшли до п’ятірки найкращих у минулому кварталі. Але, можливо, важливішим є той факт, що 6,7-дюймова модель Apple Pro продається краще, ніж 6,1-дюймова версія. Таким чином, 6,7-дюймовий iPhone 14 Max наступного покоління може стати надзвичайно вигідною моделлю для Apple. Він запропонує все, що споживачі люблять у звичайному бестселлері Apple, але у більшому форм-факторі, який буде набагато доступнішим, ніж лінійка Pro.
За матеріалами: iXBT.com
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