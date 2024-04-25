Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок — Finance.ua

Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок Сьогодні 20:07 — Особисті фінанси

Скільки коштує розмитнення авто з ЄС: ставки та розрахунок

Вартість розмитнення авто з ЄС в 2024-му не змінилась. Мито на авто становить 10% від її заявленої вартості. Для електрокарів мито складає 0%. ПДВ становить 20% від суми вартості авто, мита та акцизного податку.

Про це нагадали в Державній митній службі.

Розрахунок акцизного податку зараз відбувається за формулою:

(Ставка)* (Об'єм двигуна в см 3 / 1000)* (Кількість повних років авто)

Ставка залежить від типу двигуна:

для бензинових — 50 євро,

для дизельних — 75 євро.

Наприклад, якщо 10-річний автомобіль з бензиновим двигуном об'ємом 1500 куб. см коштує 5 тис. євро, то його вартість із розмитненням складе 7230 євро. Так, ввезне мито — 275 євро, акцизне мито — 750 євро, ПДВ — 1205 євро. За таке ж авто на дизелі треба заплатити 7680 євро (акцизне мито зросте до 1125 євро, а ПДВ — до 1280 євро).

Правила розмитнення авто хочуть змінити

Документ дозволить українцям подавати електронну митну декларацію через застосунок «Дія», а бізнес — через вебпортал «Дія».

При цьому, за словами Гетманцева, у разі введення нової моделі ліквідуються схеми:

вказівки неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміни модифікації легкового автомобіля;

підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

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