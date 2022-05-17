Apple дозволила розробникам підвищувати вартість підписки на додатки без відома користувачів — Finance.ua

Apple дозволила розробникам підвищувати вартість підписки на додатки без відома користувачів

Apple дозволила розробникам підвищувати вартість підписки на додатки без відома користувачів

Компанія Apple оголосила про внесення змін до правил розробників додатків для майданчика App Store.

Що змінилося? Відповідно до нововведення, розробники не будуть зобов’язані вимагати явну згоду користувача у разі зміни вартості підписки.

Наразі користувач повинен підтвердити свою згоду з новими умовами надання підписки через відповідний інтерфейс. Якщо за певний період згода не надходить, то підписка автоматично припиняється. Однак у майбутньому розробники зможуть підвищувати вартість підписки, і вона продовжуватиметься навіть у випадку, якщо користувач не дав явної згоди на це.

Скористатися новою функцією розробники зможуть не частіше ніж один раз на рік, а розмір оплати не може одночасно збільшуватися більш ніж на 50%. Крім того, ціна підписки не повинна збільшуватися більш ніж на $5 у разі щомісячного тарифу та на $50 у разі річного плану.

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