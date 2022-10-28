Найпопулярнішим авто у Європі вперше став електромобіль — Finance.ua

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Найпопулярнішим авто у Європі вперше став електромобіль

Технології&Авто
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Найпопулярнішим авто у Європі вперше став електромобіль
Найпопулярнішим авто у Європі вперше став електромобіль
Електрокросовер Tesla Model Y вийшов у лідери на європейському ринку. Це стало можливим завдяки збільшенню обсягів виробництва на німецькій гігафабриці Tesla.
За підсумками вересня в лідери європейського ринку вийшов електричний кросовер Tesla Model Y. Вперше в історії авто, що найбільше продається в Європі, став електрокар. Про це пише веб-сайт Best selling card blog.
Електромобіль Tesla Model Y минулого місяця знайшов 29 595 покупців. Він зміг обійти бензинові Peugeot 208, Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc, які стабільно потрапляли до трійки лідерів ринку у попередні місяці.
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Кросовер Tesla Model Y зміг вийти на перше місце завдяки збільшенню вдвічі обсягів виробництва на німецькій гігафабриці. Тепер на підприємстві збирають по 2000 машин на тиждень. Крім того, це дозволило Tesla встановити новий квартальний рекорд продажу.
Загалом за вересень у Європі продано 1 049 926 авто — на 7,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Істотне зростання продемонстрували Ірландія (+42,2%), Латвія (+39,7%), Румунія (+33,4%), Греція (+30,2%) та Німеччина (+14,1%). Серед автовиробників лідерами залишаються Volkswagen та Toyota.

Найпопулярніші автобренди в Європі за вересень 2022 року:

  1. Volkswagen
  2. Toyota
  3. Mercedes-Benz
  4. Форд
  5. БМВ
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За матеріалами:
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