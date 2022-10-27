В Європі зросли продажі нових авто — Finance.ua

В Європі зросли продажі нових авто Вчора 20:41 — Технології&Авто

У вересні 2022 року реєстрації нових легкових автомобілів у ЄС зросли на 9,6% до 787 870 одиниць.

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

За словами аналітиків, це збільшення значною мірою було зумовлене низькою базою порівняння з вереснем 2021 року, коли дефіцит напівпровідників перешкоджав виробництву автомобілів, пояснюють в АСЕА.

Якщо проаналізувати чотири найбільші ринки ЄС, Німеччина та Іспанія зафіксували двозначний приріст (+14,1% та +12,7% відповідно), тоді як Франція (+5,5%) та Італія (+5,4%) показали більш скромні темпи зростання.

Водночас, незважаючи на позитивні результати, зафіксовані у серпні та вересні, показник дев’яти місяців з початку 2022 року скоротився на 9,9% до 6 784 090 одиниць.

Що стосується виробників, то першість на європейському ринку посідає VW Group, яка з січня по вересень реалізувала 2 030 321 авто, при цьому падіння склало −14,7% у порівнянні з торішнім показником.

На другому місці — Stellantis з результатом 1 559 467 проданих автомобілів, що на 16,3% менше минулорічного показника.

Замикає топ-3 Hyundai Group — 821 531 авто (+6,6%).

MMR За матеріалами:

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