Найпопулярніші travel-напрямки 2023 — Finance.ua

Найпопулярніші travel-напрямки 2023 Сьогодні 20:46 — Особисті фінанси

Популярними назвали ті місця, що мають найбільший приріст кількості позитивних відгуків у порівнянні з минулим роком. Також під час складання списку враховували рейтинг ресторанів, готелів, та пам’яток.

Топ-10 популярних туристичних напрямків

Дубай (ОАЕ);

Балі (Індонезія);

Лондон (Велика Британія);

Рим (Італія);

Париж (Франція);

Канкун (Мексика);

Крит (Греція);

Марракеш (Марокко);

Домініканська Республіка;

Стамбул (Туреччина).

До списку загалом потрапили 25 туристичних напрямків по всьому світу.

Чому Дубай став переможцем

Дубай — це напрямок, де поєднується сучасна культура з історією, пригоди з шопінгом і розвагами світового рівня. Прибувши сюди, подивіться шоу в Дубайській опері, центр міста з вершини Бурдж-Халіфа та проведіть день уздовж Дубай-Крік, досліджуючи ринки золота, текстилю та спецій.

Якщо ви шукаєте гострих відчуттів, ви можете полетіти над пустельними дюнами на повітряній кулі, піднятися на борт швидкісного атракціону IMG Worlds of Adventure або стрибнути з парашутом над Пальмою Джумейра.

«Трендові напрямки — світ». До списку потрапили:

Куба, Хоян (В’єтнам);

Маврикій;

Сієм Ріп (Камбоджа);

Чіангмай (Таїланд).

Телеканал 24 За матеріалами:

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