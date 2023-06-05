Найпопулярніші нові імпортні легковики — Finance.ua

Найпопулярніші нові імпортні легковики Сьогодні 21:41 — Особисті фінанси

Найпопулярніші нові імпортні легковики

У травні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Найчастіше купували Toyota.

Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Найчастіше у травні, як і минулого місяця, під час купівлі нового легковика українці обирали Toyota (759 шт., 13%). Друге місце зайняв бренд Renault (526 шт., 9%).

На третє місце піднявся бренд Volkswagen (526 шт., 9%), а на четвертому розташувався Hyundai (388 шт., 6,7%). Замикає першу п’ятірку український бренд СКС (380 шт., 6,5%). Під цією маркою українське підприємство «Спец-Ком-Сервіс» випускає спеціальні та спеціалізовані автомобілі на імпортних шасі.

Топ-15 найпопулярніших брендів нових легковиків у травні 2023 року

Серед моделей у п’ятому місяці 2023 року лідером продажів, з великим відривом від найближчих конкурентів, залишається Renault Duster (415 шт.). На другому місці, як і у квітні, розмістилася Toyota RAV-4 (269 шт.). Третю сходинку зайняла поліцейська Toyota Corolla (206 шт.). Більшість із них (180 шт.) — це модель СКС TAC-26ТП, переобладнана раніше згаданим ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».

Четверте місце за підсумками травня дісталося електричному Volkswagen ID.4 (176 шт.). Замикає першу п’ятірку Hyundai Tucson (162 шт.).

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При цьому на ринку зберігається тенденція щодо кросоверів: їх у топ-15 надалі більшість — 10 цивільних та один поліцейський Renault Duster:

Renault Duster — 415 шт. Toyota RAV-4 — 269 шт. Toyota Corolla (поліцейська) — 206 шт. Volkswagen ID.4 — 176 шт. Hyundai Tucson — 162 шт. Renault Duster (поліцейський) — 148 шт. Mazda CX-5 — 140 шт. Nissan Qashqai — 113 шт. Suzuki Vitara — 112 шт. Honda M-NV — 111 шт. Volkswagen Touareg — 108 шт. Skoda Kodiaq — 103 шт. Toyota Camry — 99 шт. Suzuki SX-4 — 98 шт. Toyota Corolla — 96 шт.

Серед нових легковиків, переобладнаних в Україні та зареєстрованих у травні, найпопулярнішою виявилися спеціалізовані авто: поліцейські Toyota Corolla (206 шт.) та Renault Duster (145 шт.). Серед цивільних моделей найбільше було Skoda Kodiaq (103 шт.), їх виготовляють на закарпатському заводі «Єврокар» методом крупновузлового складання.

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