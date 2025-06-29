Найпопулярніші напрямки для відпочинку в Україні — Finance.ua

Найпопулярніші напрямки для відпочинку в Україні Сьогодні 16:12

Найпопулярніші напрямки для відпочинку в Україні

Найбільш популярними напрямками для відпочинку в Україні залишаються гірські території, зокрема Карпати. Також серед популярних маршрутів — Київщина та Одеса.

Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

Де відпочивають українці

За її словами, навіть в умовах повномасштабної війни туризм в Україні живий.

Попит на зелені гірські території України залишається стабільно високим.

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Табака зазначає, українці обирають тихі місця серед природи, щоб відпочити від шуму та тривоги.

Також популярністю користується відпочинок біля водойм — річок, озер, моря. Але на узбережжі є підвищена небезпека, тому можливості обмежені.

Найпопулярніші напрямки для відпочинку в Україні:

Карпати;

Львівщина;

Івано-Франківщина;

Закарпатська область;

Полтавщина;

Хмельниччина;

Волинь;

Одещина;

Київщина (для коротких виїздів на природу на 1−2 дні).

Нагадаємо, податкові надходження у 2025 році вже на 27% перевищили довоєнні показники 2021 року, коли за перші три місяці було сплачено 629 млн грн.

Вартість туристичних послуг за останні роки підвищилася в середньому на 20−40%. Лише влітку 2024 року відпочинок у Карпатах подорожчав на 10−25% порівняно з початком сезону.

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