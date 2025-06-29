Найпопулярніші напрямки для відпочинку в Україні — Finance.ua

Найпопулярніші напрямки для відпочинку в Україні
Найбільш популярними напрямками для відпочинку в Україні залишаються гірські території, зокрема Карпати. Також серед популярних маршрутів — Київщина та Одеса.
Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.
Де відпочивають українці
За її словами, навіть в умовах повномасштабної війни туризм в Україні живий.
Попит на зелені гірські території України залишається стабільно високим.
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Табака зазначає, українці обирають тихі місця серед природи, щоб відпочити від шуму та тривоги.
Також популярністю користується відпочинок біля водойм — річок, озер, моря. Але на узбережжі є підвищена небезпека, тому можливості обмежені.
Найпопулярніші напрямки для відпочинку в Україні:
- Карпати;
- Львівщина;
- Івано-Франківщина;
- Закарпатська область;
- Полтавщина;
- Хмельниччина;
- Волинь;
- Одещина;
- Київщина (для коротких виїздів на природу на 1−2 дні).
Нагадаємо, податкові надходження у 2025 році вже на 27% перевищили довоєнні показники 2021 року, коли за перші три місяці було сплачено 629 млн грн.
Вартість туристичних послуг за останні роки підвищилася в середньому на 20−40%. Лише влітку 2024 року відпочинок у Карпатах подорожчав на 10−25% порівняно з початком сезону.
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