Найпопулярніші моделі автобусів, які українці купували у січні — Finance.ua

Найпопулярніші моделі автобусів, які українці купували у січні
У січні 2024 року українські перевізники придбали 686 нових та вживаних автобусів. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але майже на 6% менше, ніж було у грудні минулого року. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Більшість автобусів купили на внутрішньому ринку: 543 шт., що склало 79,2% від загальної кількості.
З-за кордону привезли 8,2% вживаних автобусів від загальної кількості: 56 штук.
Також у січні вперше зареєстрували 87 нових автобусів: 81 з цього числа був виготовлений або переобладнаний в Україні (11,8%), 6 шт. прибули із-за кордону (0,9%).
Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку:
- Mercedes-Benz Sprinter — 155 шт.
- Volkswagen LT — 33 шт.
- БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» — 31 шт.
- Iveco Daily — 28 шт.
- Богдан/Ataman A-092 — 24 шт.
- Рута 25 — 19 шт.
- Mercedes-Benz TN/T1 — 15 шт.
- БАЗ 2215 — 15 шт.
- Volkswagen Crafter — 13 шт.
- Van Hool T9 — 13 шт.
Найпопулярніші вживані автобуси, привезені з-за кордону:
- Mercedes-Benz Sprinter — 11 шт.
- Volkswagen Crafter — 8 шт.
- Van Hool Astromega — 5 шт.
- Mercedes-Benz Citaro — 4 шт.
- Volvo B12 — 3 шт.
- Iveco Wing — 3 шт.
- Irizar PB — 3 шт.
- Van Hool TDX-27 Astromega — 2 шт.
- Setra S500 — 2 шт.
- Mercedes-Benz Tourismo — 2 шт.
Найпопулярніші нові автобуси:
- Богдан/Ataman A-093 — 30 шт.
- БАЗ А081 «Еталон» — 16 шт.
- Temsa Prestij SX — 12 шт.
- ЗАЗ A08 — 11 шт.
- Богдан/Ataman A-092 — 7 шт.
- Ford Transit — 3 шт.
- JAC Sunray — 2 шт.
- Ataman D-093S201 — 2 шт.
- AR-SB-29-Temsa (шкільний на базі Temsa) — 1 шт.
- СКС VWCR-17 (на базі Volkswagen Crafter) — 1 шт.
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