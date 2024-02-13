Найпопулярніші моделі автобусів, які українці купували у січні — Finance.ua

Найпопулярніші моделі автобусів, які українці купували у січні Сьогодні 05:48 — Фондовий ринок

У січні 2024 року українські перевізники придбали 686 нових та вживаних автобусів. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але майже на 6% менше, ніж було у грудні минулого року. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Більшість автобусів купили на внутрішньому ринку: 543 шт., що склало 79,2% від загальної кількості.

З-за кордону привезли 8,2% вживаних автобусів від загальної кількості: 56 штук.

Також у січні вперше зареєстрували 87 нових автобусів: 81 з цього числа був виготовлений або переобладнаний в Україні (11,8%), 6 шт. прибули із-за кордону (0,9%).

Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку:

Mercedes-Benz Sprinter — 155 шт. Volkswagen LT — 33 шт. БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» — 31 шт. Iveco Daily — 28 шт. Богдан/Ataman A-092 — 24 шт. Рута 25 — 19 шт. Mercedes-Benz TN/T1 — 15 шт. БАЗ 2215 — 15 шт. Volkswagen Crafter — 13 шт. Van Hool T9 — 13 шт.

Найпопулярніші вживані автобуси, привезені з-за кордону:

Mercedes-Benz Sprinter — 11 шт. Volkswagen Crafter — 8 шт. Van Hool Astromega — 5 шт. Mercedes-Benz Citaro — 4 шт. Volvo B12 — 3 шт. Iveco Wing — 3 шт. Irizar PB — 3 шт. Van Hool TDX-27 Astromega — 2 шт. Setra S500 — 2 шт. Mercedes-Benz Tourismo — 2 шт.

Найпопулярніші нові автобуси:

Богдан/Ataman A-093 — 30 шт. БАЗ А081 «Еталон» — 16 шт. Temsa Prestij SX — 12 шт. ЗАЗ A08 — 11 шт. Богдан/Ataman A-092 — 7 шт. Ford Transit — 3 шт. JAC Sunray — 2 шт. Ataman D-093S201 — 2 шт. AR-SB-29-Temsa (шкільний на базі Temsa) — 1 шт. СКС VWCR-17 (на базі Volkswagen Crafter) — 1 шт.

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