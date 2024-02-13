Найпопулярніші моделі автобусів, які українці купували у січні — Finance.ua
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Найпопулярніші моделі автобусів, які українці купували у січні

Фондовий ринок
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У січні 2024 року українські перевізники придбали 686 нових та вживаних автобусів. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але майже на 6% менше, ніж було у грудні минулого року. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Більшість автобусів купили на внутрішньому ринку: 543 шт., що склало 79,2% від загальної кількості.
З-за кордону привезли 8,2% вживаних автобусів від загальної кількості: 56 штук.
Також у січні вперше зареєстрували 87 нових автобусів: 81 з цього числа був виготовлений або переобладнаний в Україні (11,8%), 6 шт. прибули із-за кордону (0,9%).
Найпопулярніші автобуси на внутрішньому ринку:
  1. Mercedes-Benz Sprinter — 155 шт.
  2. Volkswagen LT — 33 шт.
  3. БАЗ/ЧАЗ А079 «Еталон» — 31 шт.
  4. Iveco Daily — 28 шт.
  5. Богдан/Ataman A-092 — 24 шт.
  6. Рута 25 — 19 шт.
  7. Mercedes-Benz TN/T1 — 15 шт.
  8. БАЗ 2215 — 15 шт.
  9. Volkswagen Crafter — 13 шт.
  10. Van Hool T9 — 13 шт.
Найпопулярніші вживані автобуси, привезені з-за кордону:
  1. Mercedes-Benz Sprinter — 11 шт.
  2. Volkswagen Crafter — 8 шт.
  3. Van Hool Astromega — 5 шт.
  4. Mercedes-Benz Citaro — 4 шт.
  5. Volvo B12 — 3 шт.
  6. Iveco Wing — 3 шт.
  7. Irizar PB — 3 шт.
  8. Van Hool TDX-27 Astromega — 2 шт.
  9. Setra S500 — 2 шт.
  10. Mercedes-Benz Tourismo — 2 шт.
Найпопулярніші нові автобуси:
  1. Богдан/Ataman A-093 — 30 шт.
  2. БАЗ А081 «Еталон» — 16 шт.
  3. Temsa Prestij SX — 12 шт.
  4. ЗАЗ A08 — 11 шт.
  5. Богдан/Ataman A-092 — 7 шт.
  6. Ford Transit — 3 шт.
  7. JAC Sunray — 2 шт.
  8. Ataman D-093S201 — 2 шт.
  9. AR-SB-29-Temsa (шкільний на базі Temsa) — 1 шт.
  10. СКС VWCR-17 (на базі Volkswagen Crafter) — 1 шт.
За матеріалами:
mmr.ua
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