Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста — Finance.ua
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Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

Технології&Авто
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Чимало автомобілістів з європейських країн надають перевагу ультракомпактним авто А-класу. Такі авто мають безліч переваг, насамперед — маневровість та легкість паркування.
Так, на вузьких вуличках старих міст та на гірських серпантинах, де роз’їхатися можуть хіба що два велосипедисти, керувати ультракомпактним авто значно легше. Це робить їх ідеальним вибором для міського водіння. Крім того, знайти місце, де можна безпечно залишити невелике авто, набагато простіше, ніж зробити це для габаритного «джипа». Це економить час і нерви, особливо в густонаселених районах.
Експерти порталу Auto. Ria склали рейтинг невеликих автомобілів з пробігом, якіі користуються найбільшою популярністю.

1. Daewoo Matiz

Середня ціна — $2600
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

2. Smart Fortwo

Середня ціна — $4000
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

3. Mitsubishi i-MiEV*

Середня ціна — $5500
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста
Сюди ж включено Citroen C-Zero та Peugeot iOn.

4. Fiat 500

Середня ціна — $8000
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

5. Chery QQ

Середня ціна — $2500
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

6. Hyundai i10

Середня ціна — $5600
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

7. KIA Picanto

Середня ціна — $4800
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

8. Peugeot 107

Середня ціна — $5200
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

9. Ravon R2

Середня ціна — $7100
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста

10. Citroen C1

Середня ціна — $5200
Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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