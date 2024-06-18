Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста — Finance.ua

Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста
Чимало автомобілістів з європейських країн надають перевагу ультракомпактним авто А-класу. Такі авто мають безліч переваг, насамперед — маневровість та легкість паркування.
Так, на вузьких вуличках старих міст та на гірських серпантинах, де роз’їхатися можуть хіба що два велосипедисти, керувати ультракомпактним авто значно легше. Це робить їх ідеальним вибором для міського водіння. Крім того, знайти місце, де можна безпечно залишити невелике авто, набагато простіше, ніж зробити це для габаритного «джипа». Це економить час і нерви, особливо в густонаселених районах.
Експерти порталу Auto. Ria склали рейтинг невеликих автомобілів з пробігом, якіі користуються найбільшою популярністю.
1. Daewoo Matiz
Середня ціна — $2600
2. Smart Fortwo
Середня ціна — $4000
3. Mitsubishi i-MiEV*
Середня ціна — $5500
Сюди ж включено Citroen C-Zero та Peugeot iOn.
4. Fiat 500
Середня ціна — $8000
5. Chery QQ
Середня ціна — $2500
6. Hyundai i10
Середня ціна — $5600
7. KIA Picanto
Середня ціна — $4800
8. Peugeot 107
Середня ціна — $5200
9. Ravon R2
Середня ціна — $7100
10. Citroen C1
Середня ціна — $5200
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