Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста — Finance.ua

Найпопулярніші компактні авто з пробігом для міста Сьогодні 21:02 — Технології&Авто

Чимало автомобілістів з європейських країн надають перевагу ультракомпактним авто А-класу. Такі авто мають безліч переваг, насамперед — маневровість та легкість паркування.

Так, на вузьких вуличках старих міст та на гірських серпантинах, де роз’їхатися можуть хіба що два велосипедисти, керувати ультракомпактним авто значно легше. Це робить їх ідеальним вибором для міського водіння. Крім того, знайти місце, де можна безпечно залишити невелике авто, набагато простіше, ніж зробити це для габаритного «джипа». Це економить час і нерви, особливо в густонаселених районах.

Експерти порталу Auto. Ria склали рейтинг невеликих автомобілів з пробігом, якіі користуються найбільшою популярністю.

1. Daewoo Matiz

Середня ціна — $2600

2. Smart Fortwo

Середня ціна — $4000

3. Mitsubishi i-MiEV*

Середня ціна — $5500

Сюди ж включено Citroen C-Zero та Peugeot iOn.

4. Fiat 500

Середня ціна — $8000

5. Chery QQ

Середня ціна — $2500

6. Hyundai i10

Середня ціна — $5600

7. KIA Picanto

Середня ціна — $4800

8. Peugeot 107

Середня ціна — $5200

9. Ravon R2

Середня ціна — $7100

10. Citroen C1

Середня ціна — $5200

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