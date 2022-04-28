Найпопулярніші комерційні приміщення та де бізнесам їх шукати — Finance.ua

Найпопулярніші комерційні приміщення та де бізнесам їх шукати

Вчора 09:19 — Особисті фінанси

Найпопулярніші комерційні приміщення та де бізнесам їх шукати, freepik.com

Війна спричинила зміни на ринку комерційної нерухомості: багато бізнесів перевели співробітників на віддалену роботу, а деякі компанії переїхали з гарячих точок у більш безпечні регіони та були вимушені шукати приміщення в нових містах.

Про це сказано в аналітиці OLX Нерухомість

Для якого бізнесу найчастіше шукають приміщення

За аналітикою рубрики «Комерційна нерухомість» у березні та квітні українців найчастіше цікавила оренда складів, салонів, МАФів, або магазинів. Також у топ пошукових запитів увійшли офіси на одну кімнату, які наймають для облаштування робочого кабінету, та СТО. Водночас від початку російського вторгнення ландшафт комерційної нерухомості дещо змінив фокус, адже локації для фермерського господарства стали популярнішими на OLX за приміщення для офісів і кафе. Раніше ж ферми під оренду навіть не були у топі популярних пошуків.

Ціни на оренду

Найнижча оренда складів і МАФів на Волині — близько 2 000 грн/міс., а от найдорожча — на Вінниччині. Орендувати склад можна за близько 12 000 грн, а МАФ — за 9 000 грн/міс.

Зняти приміщення для магазину в західних областях України обійдеться, в середньому, у 5 000 грн/міс. Однак в обласних центрах доведеться платити більше: від 8 000 грн/міс. у Рівному до 10 000 грн/міс. в Івано-Франківську та 14 000 грн/міс. у Львові.

Для тих, хто планує повертатися в столицю та орендувати офіс для роботи, слід розраховувати на орендну плату в близько 12 000 грн/міс. Звісно, ціна залежатиме від площі приміщення та розташування.

Цікаво, що протягом березня-квітня українці найбільше потребували послуг зі сфери «Краса та здоров’я»: понад 660 тис. пошуків на платформі. Також багато шукали у сферах «Ремонт і обслуговування техніки» та «Будівництво, ремонт і прибирання» — по 36 тис. та 21 тис. запитів відповідно. Тож зараз найкращий час бізнесам підшукати варіанти оренди приміщень в інтернеті, щоб задовольнити попит та допомогти українцям у вирішенні їх щоденних побутових питань.

З усіх обласних центрів у довоєнний період найдорожче орендувати приміщення було в Києві. Однак вже у березні середня вартість оренди становила 13 365 грн/міс., а в квітні навіть знизилась до 8 640 грн/міс. У Львові ситуація протилежна: з 8 804 грн/міс. у березні ціни зросли до 9 400 грн/міс. у квітні. Водночас найвигідніші пропозиції для бізнесу в Полтаві. У березні середньомісячна вартість оренди комерційного приміщення в місті становила 900 грн/міс., у квітні — 1 500 грн/міс.

Середня вартість оренди комерційної нерухомості в різних містах України

Загалом за два місяці війни з росією середня вартість оренди комерційної нерухомості в західних регіонах зросла на 500-1000 грн. Така ж тенденція і в Полтаві, де за останній період також зріс попит на робочі приміщення. Водночас у столиці та прифронтових областях ціни на оренду для бізнесу знизилися. Найбільш різке здешевшання в Києві — середня вартість місячної оренди знизилась на майже 5 000 грн. На 2 500 грн знизилась і плата за оренду в Одесі, на 400 грн — у Дніпрі.

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