Релокація бізнесу на захід України: топ-регіонів, куди найбільше переїжджають — Finance.ua

Релокація бізнесу на захід України: топ-регіонів, куди найбільше переїжджають

Вчора 09:00 — Фондовий ринок

Релокація бізнесу на захід України: топ-регіонів, куди найбільше переїжджають

Станом на 18 квітня українські підприємства подали понад тисячу заявок на релокацію в дев’ять областей на заході України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська).

З тих, хто подав заявки, як розповіла в ефірі ТСН міністр економіки Юлія Свириденко, вже переїхали понад 400 підприємств, понад 200 відновили роботу, передає ubr.ua.

Варто зазначити, що станом на 5 квітня на сайті Мінекономіки повідомлялося про отримання 1424 заявок на релокацію. На той момент повністю перемістити потужності вдалося 178 підприємствам, 67 із них відновили роботу. Ще 465 було передано на транспортування службам «Укрзалізниці» та «Укрпошти», оскільки для них було знайдено майданчики у західноукраїнських областях.

При цьому, якщо судити з даних відкритих джерел у самих обласних військових адміністраціях (ОВА), деякі з них виявилися більш привабливими для релокації бізнесу.

У Львівську область, згідно з прес-релізом Фонду державного майна (ФДМ), що надійшов до UBR.ua 20 квітня, релокували 92 підприємства, з них 38 відновили роботу, а ще 50 незабаром мали завершити переїзд. Завдяки релокації на Львівщину вдалося зберегти близько 800 робочих місць, також наголошується у прес-релізі, опублікованому за підсумками робочого візиту до Львівської області в.о. голови ФДМ Ольги Батової.

До Чернівецької області на 15 квітня переїхало понад 60 підприємств, розповідав голова її обласної адміністрації Сергій Осачук.

Як розповіли у Закарпатській ОВА, станом на 15 квітня на території області запрацювали 58 релокованих підприємств, ще 59 здійснювали переїзд чи перебували у процесі розміщення.

Найменше бізнесів вирішило переміститися в інші області:

До Тернопільської ОВА на 18 квітня надійшла 141 заявка на релокацію підприємств, 26 з них уже розпочали роботу, повідомляв голова місцевої ОВ Володимир Труш.

Хмельницька область, розповідав начальник місцевої ОВА Сергій Гамалій 19 квітня, отримала 228 заявок на переїзд від бізнесу, при цьому вже вдалося переїхати 25 підприємствам. У регіоні зарезервовано 420 об’єктів для потужностей бізнесу, який бажає переїхати.

В Івано-Франківську область, про релокацію в яку останні нові дані публікувалися головою місцевої ОВА Світланою Онищук ще 6 квітня, на той час «чіткі наміри» переїхати задекларували близько 100 підприємств, майже 20 провели релокацію потужностей.

Щодо Рівненської області останні нові дані публікувалися від 12 квітня: на той момент регіон прийняв 15 підприємств, ще 155 були готові розпочати переїзд. Сумарно на переїзд до Рівненської області було подано 589 заявок.

У Вінницьку область станом на 14 квітня переїхало 8 підприємств, з яких 3 вже тоді розпочали роботу. Місцевою ОВА було опрацьовано 68 заявок на релокацію, казав її очільник Сергій Борзов.

У Волинську область, як повідомив начальник управління економічного розвитку та торгівлі місцевої ОДА Анатолій Банера, 19 квітня оброблялося лише 8 заявок на релокацію, лише 6 підприємств встигли частково переїхати. При цьому область спромоглася підготувати 72 локації для розміщення підприємств.

Нагадаємо, щоб отримати право на релокацію на Західну Україну, підприємство має подати заявку до Мінекономіки, а відомство має розглянути її протягом 5 днів. Насамперед розглядаються заявки від виробників продуктів харчування, питної води, одягу, а також військово-промислового комплексу. Список вільних майданчиків для розміщення потужностей можна переглянути на цьому сайті

Влада надає низку пільг для релокованих підприємств. Серед іншого, оренда комунального та державного майна обійдеться їм в 1 грн за квадратний метр до закінчення військового стану, держава також обіцяє відшкодувати вартість транспортування обладнання, а місцева влада допоможе з розміщенням працівників, оперативним підключенням комунікацій і навіть з пошуком нових працівників, ринків збуту, сировини тощо. Також із зазначених питань можна звертатися до регіональних відділень Офісу омбудсмена.

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