Найпопулярніші імпортовані вживані легковики травня — Finance.ua

Найпопулярніші імпортовані вживані легковики травня Сьогодні 21:28 — Технології&Авто

Найпопулярніші імпортовані вживані легковики травня

У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених із-за кордону.

Про це повідомляє «Укравтопром».

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Протягом травня в Україні було вперше зареєстровано 19,3 тис. вживаних легкових авто. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили майже 29% від цієї кількості.

Найбільша частка серед імпортованих легковиків у цьому сегменті припала на бензинові авто — 42%.

Інші частки розподілилися так: електромобілі — 37%; дизельні — 9%; гібридні — 8%; авто з ГБО — 4%.

Найпопулярнішими серед вживаних авто віком до 5 років стали:

Tesla Model Y — 335 одиниць;

Tesla Model 3 — 319 одиниць;

Nissan Rogue — 193 одиниці;

Mazda CX5 — 192 одиниці;

Hyundai Kona — 188 одиниць;

VW Tiguan — 162 одиниці;

VW Golf — 140 одиниць;

Audi Q5 — 128 одиниць;

Nissan Leaf — 127 одиниць;

Jeep Cherokee — 111 одиниць.

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