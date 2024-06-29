Найпопулярніші імпортовані вживані легковики травня — Finance.ua

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Найпопулярніші імпортовані вживані легковики травня

Технології&Авто
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Найпопулярніші імпортовані вживані легковики травня
Найпопулярніші імпортовані вживані легковики травня
У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. вживаних легковиків віком до 5 років, ввезених із-за кордону.
Про це повідомляє «Укравтопром».
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Протягом травня в Україні було вперше зареєстровано 19,3 тис. вживаних легкових авто. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становили майже 29% від цієї кількості.
Найбільша частка серед імпортованих легковиків у цьому сегменті припала на бензинові авто — 42%.
Інші частки розподілилися так: електромобілі — 37%; дизельні — 9%; гібридні — 8%; авто з ГБО — 4%.
Найпопулярнішими серед вживаних авто віком до 5 років стали:
  • Tesla Model Y — 335 одиниць;
  • Tesla Model 3 — 319 одиниць;
  • Nissan Rogue — 193 одиниці;
  • Mazda CX5 — 192 одиниці;
  • Hyundai Kona — 188 одиниць;
  • VW Tiguan — 162 одиниці;
  • VW Golf — 140 одиниць;
  • Audi Q5 — 128 одиниць;
  • Nissan Leaf — 127 одиниць;
  • Jeep Cherokee — 111 одиниць.
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За матеріалами:
Finance.ua
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