Найперспективніші для інвестування види сучасного транспорту
Finance.ua проаналізував, у що можна вкладатися, які за кожним з варіантів мають бути початкові вкладення, які є перспективи, переваги й недоліки інвестувань в різні види транспорту, та порахував приблизну дохідність.
Найперспективнішими наразі є наступні:
- безпілотна авіація та дрони. Наразі переваги цього варіанта в пасажирських та вантажних перевезеннях, в автоматизації доставлення та логістики вже оцінили, тож, далі напрямок буде лише розвиватися;
- високошвидкісні поїзди. Цей ефективний та екологічний транспорт не лише час подорожей скорочує, а й чудово авіаперевезення розвантажує. Але наразі галузь потребує розвитку й вкладень;
- громадський електротранспорт (трамваї, електробуси, метро). Такий варіант вкладення може стати не лише вигідним, а й цікавим для тих, хто прагне зменшити шкідливі викиди в повітря, зекономити ресурси, стимулювати розвиток концепції «зелених міст»;
- безпілотний транспорт. Автомобілі та вантажівки на автопілоті, що знижують аварійність і витрати на перевезення, стають все популярнішими, тож саме час робити вкладення;
- електромобілі. Пропозицій все більше.
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Інвестиції у види транспорту: варіанти, перспективи, особливості, які варто врахувати
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