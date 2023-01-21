Найнебезпечніші країни світу для авіаперельотів — Finance.ua

Найнебезпечніші країни світу для авіаперельотів Сьогодні 06:48

The Independent вирішило нагадати, які країни світу є найнебезпечнішими для авіаперельотів за оцінками ЄС.

Як зазначає видання, єдиного списку не існує. Проте, Європейський союз веде список авіакомпаній, які вважаються занадто небезпечними для роботи в Євросоюзі, а в деяких країнах всім європейським авіакомпаніям повністю заборонено працювати.

Як пояснює видання, іноді країна поміщається в цей список через побоювання з приводу загальнонаціонального законодавства і протоколів безпеки. В інших випадках серія інцидентів, пов’язаних з безпекою польотів, спонукає Євросоюз додавати авіакомпанії тієї чи іншої країни в список, який переглядається двічі на рік.

«ЄС (та інші юрисдикції) забороняють певні авіакомпанії, оскільки вони не впевнені у дотриманні стандартів безпеки. Конкретні країни часто стають мішенню, тому що безпека авіакомпаній і регуляторний нагляд в цій країні не на належному рівні — або, принаймні, так вважають в ЄС», — пояснює авіаційний блог Simple Flying.

Країни, всі авіакомпанії яких наразі знаходяться в «забороненому» списку ЄС:

Афганістан.

Ангола.

Вірменія.

Республіка Конго (Конго-Браззавіль).

Демократична Республіка Конго.

Джибуті.

Екваторіальна Гвінея.

Еритрея.

Киргизстан.

Ліберія.

Лівія.

Непал.

Сан-Томе і Принсіпі.

Сьєрра-Леоне.

Судан.

При цьому видання констатує, що в кожному польоті є елемент ризику, проте ймовірність потрапити в авіакатастрофу зі смертельними наслідками незначна в порівнянні з ймовірністю потрапити в смертельне ДТП.

За даними видання, у 2022 році в світі сталося шість авіаційних пригод зі смертельними наслідками: одна на кожні 4,17 мільйона польотів. «З 2015 року цей показник коливається від одного на 4 мільйони до одного на 5 мільйонів, за винятком 2017 року, коли він був нижчим, і 2018 року, коли він був вищим», — пояснив експерт з подорожей The Independent Саймон Колдер.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.