Найнебезпечніші країни світу для авіаперельотів — Finance.ua

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Найнебезпечніші країни світу для авіаперельотів

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The Independent вирішило нагадати, які країни світу є найнебезпечнішими для авіаперельотів за оцінками ЄС.
Як зазначає видання, єдиного списку не існує. Проте, Європейський союз веде список авіакомпаній, які вважаються занадто небезпечними для роботи в Євросоюзі, а в деяких країнах всім європейським авіакомпаніям повністю заборонено працювати.
Як пояснює видання, іноді країна поміщається в цей список через побоювання з приводу загальнонаціонального законодавства і протоколів безпеки. В інших випадках серія інцидентів, пов’язаних з безпекою польотів, спонукає Євросоюз додавати авіакомпанії тієї чи іншої країни в список, який переглядається двічі на рік.
«ЄС (та інші юрисдикції) забороняють певні авіакомпанії, оскільки вони не впевнені у дотриманні стандартів безпеки. Конкретні країни часто стають мішенню, тому що безпека авіакомпаній і регуляторний нагляд в цій країні не на належному рівні — або, принаймні, так вважають в ЄС», — пояснює авіаційний блог Simple Flying.
Країни, всі авіакомпанії яких наразі знаходяться в «забороненому» списку ЄС:
  • Афганістан.
  • Ангола.
  • Вірменія.
  • Республіка Конго (Конго-Браззавіль).
  • Демократична Республіка Конго.
  • Джибуті.
  • Екваторіальна Гвінея.
  • Еритрея.
  • Киргизстан.
  • Ліберія.
  • Лівія.
  • Непал.
  • Сан-Томе і Принсіпі.
  • Сьєрра-Леоне.
  • Судан.
При цьому видання констатує, що в кожному польоті є елемент ризику, проте ймовірність потрапити в авіакатастрофу зі смертельними наслідками незначна в порівнянні з ймовірністю потрапити в смертельне ДТП.
За даними видання, у 2022 році в світі сталося шість авіаційних пригод зі смертельними наслідками: одна на кожні 4,17 мільйона польотів. «З 2015 року цей показник коливається від одного на 4 мільйони до одного на 5 мільйонів, за винятком 2017 року, коли він був нижчим, і 2018 року, коли він був вищим», — пояснив експерт з подорожей The Independent Саймон Колдер.

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За матеріалами:
УНІАН
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