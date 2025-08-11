Найменший заряджений електромобіль Kia вийде у 2027 році — Finance.ua
Найменший заряджений електромобіль Kia вийде у 2027 році

Технології&Авто
30
Корейський автовиробник Kia готує до випуску найменший електромобіль у своїй лінійці — компактний кросовер EV2, який також отримає високопродуктивну GT-версію потужністю до 300 кінських сил.
Базова модель EV2 буде оснащена одним електромотором потужністю 150−200 к.с., розташованим спереду, з часом розгону до 100 км/год приблизно за 7 секунд. GT-варіант отримає повнопривідну систему з двома електромоторами загальною потужністю 250−300 к.с., що дозволить скоротити час розгону до 5 секунд.
Електромобіль побудований на архітектурі E-GMP з 400-вольтною системою від Hyundai Group, яка забезпечує швидку зарядку та функцію Vehicle-to-Load. GT-версія може використовувати більшу батарею ємністю 55 кВт-год від EV3, що забезпечить запас ходу близько 435 км.
Дизайн виробничої моделі зберігає основні елементи концепту, представленого раніше цього року. GT-версія отримає великі повітрозабірники, натхненні EV9, діамантовані легкосплавні диски та неоново-зелені гальмівні супорти. В інтер’єрі будуть спортивні сидіння з неоново-зеленими стрічками та ексклюзивні кольорові схеми.
Стандартні функції включатимуть оновлення програмного забезпечення через інтернет, підключення смартфонів, бездротову зарядку та системи допомоги водієві.
За офіційними даними Kia, серійний EV2 дебютує на початку 2026 року, а GT-варіант з’явиться незабаром після цього. Виробництво планується в Словаччині для європейського ринку. В США модель постачатися не буде.
За матеріалами:
mmr.ua
