Найменший і найшвидший кросовер Volvo представили офіційно (фото) — Finance.ua

Найменший і найшвидший кросовер Volvo представили офіційно (фото) 10.06.2023, 00:24 — Фондовий ринок

Найменший і найшвидший кросовер Volvo представили офіційно (фото)

Шведська марка Volvo провела офіційну презентацію нового електричного кросовера з індексом EX30. Новинка стала найбільш компактною моделлю в лінійці бренду за її історію, але при цьому найшвидшою.

Незважаючи на свої невеликі розміри і, відповідно, невисоку ціну, новинка «Вольво» є найшвидшим автомобілем серед тих, що колись випускала компанія. З місця до 100 кілометрів на годину EX30 здатний розганятися всього за 3,6 секунди.

Довжина моделі склала 4233 мм, а розмір її колісної бази становить 2650 мм. Таким чином, EX30 на 203 мм коротше XC40, але на відстані між осями поступається старшому «паркетнику» лише 52 мм.

У початковому варіанті виконання можна розраховувати на наявність новинки тільки одного електромотора, встановленого ззаду. Його потужність складе 272 кінські сили, а на розгін від 0 до 100 кілометрів на годину йтиме 5,7 секунди.

У найдорожчій версії кросовер отримає два електричні двигуни із сумарною віддачею в 428 кінських сил. Саме такі машини зможуть витрачати на розгін з місця до 100 км/год 3,6 секунди. Їхній привод — тільки повний.

Щодо показника далекобійності, то він залежатиме від вибору батареї. У стартовій комплектації EX30 отримає блок із бюджетних залізо-фосфатних літієвих акумуляторів ємністю 49 кВт/год, тоді як в інших будуть запропоновані блоки з нікель-марганець-кобальтових елементів на 64 кВт/год.

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