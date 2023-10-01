Наймальовничіші країни Європи для відвідування восени — Finance.ua

Наймальовничіші країни Європи для відвідування восени Сьогодні 10:45 — Світ

Наймальовничіші країни Європи для відвідування восени

Видання Travel Off Path назвало п’ять найкращих місць у Європі, де можна насолодитися приголомшливими осінніми фарбами.

1. Лапландія, Фінляндія

Окрім яскравого листя, цей регіон пропонує одні з найкращих умов для спостереження за північним сяйвом восени та навесні - у тендемі це гарантує неймовірні кольорові враження. Наприклад, туристи можуть вирушити до національного парку Оуланка, де на них чекають пишний ліс, круті ущелини та величезні водоспади.

2. Долина Луари, Франція

Це місце, куди ви їдете за вином, але залишаєтесь заради прекрасних фарб природи. Луара, де колись жили королі та знать, пропонує туристам ідеальні пейзажі з осіннім листям, коли навіть виноградники стають темно-червоними, та пурпуровими та красивими французькими замками.

3. Трансільванія, Румунія

Назва регіону, який у більшості туристів асоціюється зі страшними історіями про вампірів, походить від латинського слова Transilvania, що означає «земля за лісом». Тутешній ліс Мочар є одним із найстаріших лісових масивів та ідеально підходить для прогулянок восени. Також серед трансільванських гір туристів чекають затишні міста Сібіу та Брашов, безліч чудових замків та мальовничі гірські села. Одним із найпопулярніших місць для відпочинку тут є національний парк Ретезат, де можна зупинитися у сільському котеджі та насолодитися спокоєм природи.

4. Баварія, Німеччина

Якщо ви відвідуєте Німеччину восени, то подорож до цього регіону на півдні країни просто must visit. Тут є все: від альпійських гірських пейзажів до галасливих міст, таких як Мюнхен та Нюрнберг. Куди б ви не пішли, ви обов’язково відчуєте фарби осені. А доповнять їх численні пам’ятки архітектури та історії - їх тут понад 100 тисяч.

5. Пертшир, Шотландія

Під час поїздки до цього округу туристи гарантовано побачать, як восени змінюється колір найвищої живоплоту у світі. Те, що колись було високою зеленою стіною, перетворюється на гарний гобелен червоного, жовтого та зеленого кольорів. Але краса Пертшира на цьому не закінчується — одним із головних майданчиків осіннього кольорового шоу стане парк Ермітаж.

УНІАН За матеріалами:

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