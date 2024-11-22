Найліквідніші автомобілі на сьогодні, які довго не втрачають у ціні — Finance.ua

Найліквідніші автомобілі на сьогодні, які довго не втрачають у ціні Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

Найліквідніші автомобілі на сьогодні, які довго не втрачають у ціні

Під час вибору автомобіля досвідчені покупці враховують такий важливий критерій, як ліквідність. Деякі моделі швидко втрачають свою вартість, тоді як інші зберігають ціну протягом років. Американське агентство J.D. Power склало власний список найбільш ліквідних моделей на ринку.

У ході дослідження було проаналізовано дані щодо 311 моделей, представлених 16 брендами. Фахівці оцінили, як змінюється вартість різних авто з роками.

З’ясувалося, що найбільш ліквідними автомобілями є моделі, які випускає концерн Toyota. Транспортні засоби брендів Toyota і Lexus демонструють повільне зниження вартості. Крім того, окремі моделі General Motors, Honda/Acura та Subaru також зберігають свою ціну краще за інших.

Найліквідніші автомобілі з різних сегментів на сьогодні:

малі преміальні авто — Acura Integra;

компактні автомобілі — Honda Civic;

компактні преміальні машини — Lexus IS;

середньорозмірні автомобілі — Toyota Camry;

середньорозмірні преміальні машини — BMW 5 Series;

великі преміальні авто — Lexus LS;

компактні спортивні машини — Toyota GR Supra;

спортивні автомобілі — Subaru WRX;

середньорозмірні спорткари — Chevrolet Corvette;

мінівени — Kia Carnival;

електричні автомобілі — Dodge Charger Daytona;

преміальні електрокари — Tesla Model 3;

субкомпактні кросовери — Nissan Kicks;

малі кросовери — Subaru Crosstrek;

компактні преміальні кросовери — Lexus NX;

середньорозмірні кросовери — Honda Passport;

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus RX;

сімейні кросовери — Kia Telluride;

сімейні преміальні кросовери — Lexus TX;

повнорозмірні позашляховики — Jeep Wagoneer;

великі преміальні позашляховики — Cadillac Escalade;

класичні позашляховики — Toyota Land Cruiser;

електрокросовери — Hyundai Kona EV;

преміальні електричні позашляховики — GMC Hummer SUV;

середньорозмірні пікапи — Jeep Gladiator;

повнорозмірні пікапи — Toyota Tundra;

важкі вантажні пікапи — GMC Sierra 3500 HD;

електричні пікапи — GMC Hummer EV;

фургони — Mercedes Sprinter.

Ampercar За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.