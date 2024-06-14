Найкращий лектор з інвестиційної тематики — Fin Blogger Award Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Підприємиця, інвесторка та переможниця у номінації Дарина Совенко

12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024 , організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет». Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.

Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.

Під час події було названо й переможця у номінації «Найкращий лектор з інвестиційної тематики».

За це звання змагалися 14 фахівців:

Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома»;

Євген Зубковський — фінансовий радник, інвестор провів 1000+консультацій за весь час діяльності;

Дмитро Карпіловський — інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти УкрІнвестКлуб;

Пилип Олійник — професійний інвестор з 2015 року формує капітал в 1 млн доларів за 7 років;

Володимир копоть — юрист з нерухомості, CEO Monitor Estate — інвестиції в нерухомість;

Тетяна Боримська — інвесторка, фінрадниця, засновниця школи фінансової грамотності та центру для дітей «CashFlow kids»;

Аліна Золотар — фінансово-юридична радниця, адвокатка, експертка з інвестицій, власниця компанії Cancel Сode;

Роман Кошовський — бізнес-аналітик, інвестор-практик, засновник сервісу FIREkit для аналізу статків та інвестицій;

Юлія Бабенко — практик-інвесторка, фінансова консультантка, ведуча гри Lady’s Cash;

Дарина Совенко — підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів, 7 років успішно поєднує подорожі та бізнес;

Ніна Нартюк — керівниця тренінг-центру MoneyMakingEasy, коуч, бізнес-тренерка, фінансова консультантка;

Наїда Хотинська — інвесторка, трейдерка, авторка курсу з інвестицій на фондовому ринку Pro Invest;

Роман Кушнір — засновник консалтингової компанії SPE-Consulting, інвестиційного проєкту Агро ETF на ринку сг землі. Співзасновник криптоаналітичної платформи Cryptoon;

Михайло Мезін — підприємець, інвестор, засновник освітнього проєкту «Easy».

Дарина Совенко. «Золото» у цій номінації здобула

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