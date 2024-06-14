Найкращий лектор з інвестиційної тематики — Fin Blogger Award — Finance.ua
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Найкращий лектор з інвестиційної тематики — Fin Blogger Award

Особисті фінанси
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Підприємиця, інвесторка та переможниця у номінації Дарина Совенко
Підприємиця, інвесторка та переможниця у номінації Дарина Совенко
12 червня у Києві відбулася друга церемонія вручення премії Fin Blogger Award 2024, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua, «Мінфін» та «Біржовий університет». Престижну нагороду Fin Blogger Award вже другий рік поспіль присуджують найкращим українським блогерам, які створюють контент у своїх соцмережах і цим розвивають фінансову грамотність українців та навчають інвестувати.
Блогери, інвестори та гості свята зібралися у столичному Unit. City, щоб дізнатися, хто ж отримав звання найкращих серед лідерів думок у своїй ніші.
Під час події було названо й переможця у номінації «Найкращий лектор з інвестиційної тематики».
За це звання змагалися 14 фахівців:
  • Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома»;
  • Євген Зубковський — фінансовий радник, інвестор провів 1000+консультацій за весь час діяльності;
  • Дмитро Карпіловський — інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти УкрІнвестКлуб;
  • Пилип Олійник — професійний інвестор з 2015 року формує капітал в 1 млн доларів за 7 років;
  • Володимир копоть — юрист з нерухомості, CEO Monitor Estate — інвестиції в нерухомість;
  • Тетяна Боримська — інвесторка, фінрадниця, засновниця школи фінансової грамотності та центру для дітей «CashFlow kids»;
  • Аліна Золотар — фінансово-юридична радниця, адвокатка, експертка з інвестицій, власниця компанії Cancel Сode;
  • Роман Кошовський — бізнес-аналітик, інвестор-практик, засновник сервісу FIREkit для аналізу статків та інвестицій;
  • Юлія Бабенко — практик-інвесторка, фінансова консультантка, ведуча гри Lady’s Cash;
  • Дарина Совенко — підприємиця, інвесторка, експертка у сфері фінансів, 7 років успішно поєднує подорожі та бізнес;
  • Ніна Нартюк — керівниця тренінг-центру MoneyMakingEasy, коуч, бізнес-тренерка, фінансова консультантка;
  • Наїда Хотинська — інвесторка, трейдерка, авторка курсу з інвестицій на фондовому ринку Pro Invest;
  • Роман Кушнір — засновник консалтингової компанії SPE-Consulting, інвестиційного проєкту Агро ETF на ринку сг землі. Співзасновник криптоаналітичної платформи Cryptoon;
  • Михайло Мезін — підприємець, інвестор, засновник освітнього проєкту «Easy».
«Золото» у цій номінації здобула Дарина Совенко.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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