Найкращі торговельні додатки від брокерів в Україні — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Найкращі торговельні додатки від брокерів в Україні Сьогодні 15:35 — Фондовий ринок

Сьогодні можна торгувати на біржі за допомогою смартфона чи планшета в режимі 24/7 у будь-якому місці, де є доступ до інтернету. Потрібно тільки завантажити мобільний застосунок для свого гаджета. Однак вибір торговельного додатка, що відповідає конкретним потребам трейдера, потребує проведення значної аналітичної роботи.

Торговельні застосунки 2022 року: ТОП-5

Це функціональний, простий і зручний додаток для біржової торгівлі, який підійде для початківців і досвідчених трейдерів. Платформа дає можливість працювати з міжнародним ліцензованим брокером RoboForex , що провадить свою діяльність уже понад 10 років і має престижні премії та нагороди у сфері фінансів. Застосунок працює на всіх операційних системах, швидко і просто встановлюється, має широкий функціонал: торгівля на форекс, моніторинг поточної економічної ситуації у світі, торгівля на деморахунку тощо.

Capital.com

Це торговельний застосунок, популярний у трейдерів із невеликим досвідом роботи на фінансових ринках або взагалі без досвіду. Щоб розпочати торгівлю з деморахунку Capital.com, потрібно пройти просту та швидку процедуру реєстрації. Деморахунок Capital.com імітує реальні ринкові умови й тому надає чудову можливість набути практичного досвіду, не ризикуючи своїм капіталом. А для торгівлі з реальними грошима потрібно внести мінімальний депозит — лише 20 доларів США. Цей застосунок також пропонує велику кількість навчальних матеріалів. Capital.com не стягує жодної комісії, натомість клієнти платять торговельні збори у вигляді конкурентоспроможного спреду. Поповнювати рахунок і виводити кошти через застосунок Capital.com дуже легко — передбачено кілька способів оплати, зокрема банківські картки й електронні гаманці. Брокер має повну ліцензію FCA та CySEC, тому гарантує безпеку коштів трейдерів.

Libertex

Цей високорейтинговий застосунок підтримує всі торговельні інструменти: валюти, криптовалюти, сировинні товари, акції та індекси. Libertex дає можливість купувати і продавати фінансові інструменти, не сплачуючи спреди. Комісія з кожної угоди невисока — менш ніж 0,1%. Libertex також пропонує кредитне плече до 1:600 ​​професійним трейдерам і більш низьке — початківцям. Що стосується безпеки, то Libertex має відмінну репутацію. Діяльність брокера санкціонована й регулюється CySEC.

Quantum AI

Один із найкращих застосунків для біржової торгівлі та інвестування із представлених на ринку використовує для аналізу цін квантову технологію. Квантовий штучний інтелект сканує і аналізує кілька тисяч активів за одну секунду. На основі отриманої інформації він складає список рекомендованих інвестицій, на яких є реальний шанс добре заробити. Quantum AI пропонує великий вибір різноманітних фінансових продуктів: акції, товари, валюти і криптовалюти, ETF та багато іншого. Усі вони торгуються як CFD, що ідеально підходить для активних трейдерів. Застосунок можуть успішно використовувати як досвідчені трейдери та інвестори, так і початківці. Отримуючи реальні рекомендації про те, що варто купити, не потрібно витрачати час на самостійне вивчення різних інструментів.

AvatradeGo

Цей застосунок пропонує більш ніж 1000 інструментів: найпопулярніші валютні пари, акції, криптовалюти, сировинні товари та ін. Ретельно продумана панель керування дає змогу легко орієнтуватися в меню застосунку. AvatradeGo пропонує користувачам безпрецедентну функцію — AvaProtect, яка надає трейдерам можливість повернути свої гроші в разі втрати на оборудках суми до 1 мільйона доларів. Для цього необхідно на якийсь період застрахуватися від збитків на певних умовах. Клієнтська підтримка надається в режимі 24/7 кількома мовами. Передбачено кілька способів оплати: платіжні картки , банківські перекази й електронні гаманці.

Усі ці торговельні застосунки можна скачати в Apple Store чи Google Play.

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