Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі — Finance.ua

Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі Вчора 13:22

Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі

У першому півріччі 2025 року Львів визнали найкомфортнішим містом України за якістю життя. У загальноєвропейському рейтингу, що охоплює 108 міст, Львів посів 88 позицію із показником 136,6 бала.

Про це свідчить оновлений рейтинг міжнародної платформи Numbeo.

Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: безпека, стан медицини, екологічна ситуація, розвиненість інфраструктури, рівень доходів у співвідношенні до витрат, ціни на життя та зручність транспорту.

ТОП-5 найкомфортніших міст України

Другим найкомфортнішим містом України за індексом якості життя визнали Харків.

Незважаючи на постійну загрозу обстрілів, місто набрало 117,9 бала та розмістилося на 100-й позиції у загальноєвропейському рейтингу.

До пʼятірки найкомфортніших українських міст увійшли також Київ — 101 місце (114,2), Одеса — 103 місце (113,8) та Дніпро — 107 місце (100,2).

Топ-10 міст світу за якістю життя

У глобальному рейтингу найкомфортніших міст світу лідирують міста Нідерландів та Швейцарії:

Гаага, Нідерланди — 235,1;

Гронінген, Нідерланди — 229,1;

Ейндговен, Нідерланди — 226,6;

Утрехт, Нідерланди — 225,7;

Люксембург, Люксембург — 223,2;

Цюрих, Швейцарія — 221,0;

Базель, Швейцарія — 220,6;

Берн, Швейцарія — 219,1;

Мюнхен, Німеччина — 218,2;

Копенгаген, Данія — 218,1.

Нагадаємо, як свідчить рейтинг The Economist, Київ вже третій рік поспіль потрапляє до переліку найменш придатних для життя міст світу.

Зокрема, українська столиця займає 165-ту сходинку у щорічному глобальному рейтингу серед 173 проаналізованих мегаполісів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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