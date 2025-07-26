Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі — Finance.ua

Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі
У першому півріччі 2025 року Львів визнали найкомфортнішим містом України за якістю життя. У загальноєвропейському рейтингу, що охоплює 108 міст, Львів посів 88 позицію із показником 136,6 бала.
Про це свідчить оновлений рейтинг міжнародної платформи Numbeo.
Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: безпека, стан медицини, екологічна ситуація, розвиненість інфраструктури, рівень доходів у співвідношенні до витрат, ціни на життя та зручність транспорту.
ТОП-5 найкомфортніших міст України
Другим найкомфортнішим містом України за індексом якості життя визнали Харків.
Незважаючи на постійну загрозу обстрілів, місто набрало 117,9 бала та розмістилося на 100-й позиції у загальноєвропейському рейтингу.
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До пʼятірки найкомфортніших українських міст увійшли також Київ — 101 місце (114,2), Одеса — 103 місце (113,8) та Дніпро — 107 місце (100,2).
Топ-10 міст світу за якістю життя
У глобальному рейтингу найкомфортніших міст світу лідирують міста Нідерландів та Швейцарії:
- Гаага, Нідерланди — 235,1;
- Гронінген, Нідерланди — 229,1;
- Ейндговен, Нідерланди — 226,6;
- Утрехт, Нідерланди — 225,7;
- Люксембург, Люксембург — 223,2;
- Цюрих, Швейцарія — 221,0;
- Базель, Швейцарія — 220,6;
- Берн, Швейцарія — 219,1;
- Мюнхен, Німеччина — 218,2;
- Копенгаген, Данія — 218,1.
Нагадаємо, як свідчить рейтинг The Economist, Київ вже третій рік поспіль потрапляє до переліку найменш придатних для життя міст світу.
Зокрема, українська столиця займає 165-ту сходинку у щорічному глобальному рейтингу серед 173 проаналізованих мегаполісів.
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