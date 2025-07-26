Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі

499
Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі
Найкращі міста для життя: хто лідирує в Україні та світі
У першому півріччі 2025 року Львів визнали найкомфортнішим містом України за якістю життя. У загальноєвропейському рейтингу, що охоплює 108 міст, Львів посів 88 позицію із показником 136,6 бала.
Про це свідчить оновлений рейтинг міжнародної платформи Numbeo.
Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: безпека, стан медицини, екологічна ситуація, розвиненість інфраструктури, рівень доходів у співвідношенні до витрат, ціни на життя та зручність транспорту.

ТОП-5 найкомфортніших міст України

Другим найкомфортнішим містом України за індексом якості життя визнали Харків.
Незважаючи на постійну загрозу обстрілів, місто набрало 117,9 бала та розмістилося на 100-й позиції у загальноєвропейському рейтингу.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

До пʼятірки найкомфортніших українських міст увійшли також Київ — 101 місце (114,2), Одеса — 103 місце (113,8) та Дніпро — 107 місце (100,2).

Топ-10 міст світу за якістю життя

У глобальному рейтингу найкомфортніших міст світу лідирують міста Нідерландів та Швейцарії:
  • Гаага, Нідерланди — 235,1;
  • Гронінген, Нідерланди — 229,1;
  • Ейндговен, Нідерланди — 226,6;
  • Утрехт, Нідерланди — 225,7;
  • Люксембург, Люксембург — 223,2;
  • Цюрих, Швейцарія — 221,0;
  • Базель, Швейцарія — 220,6;
  • Берн, Швейцарія — 219,1;
  • Мюнхен, Німеччина — 218,2;
  • Копенгаген, Данія — 218,1.
Нагадаємо, як свідчить рейтинг The Economist, Київ вже третій рік поспіль потрапляє до переліку найменш придатних для життя міст світу.
Зокрема, українська столиця займає 165-ту сходинку у щорічному глобальному рейтингу серед 173 проаналізованих мегаполісів.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems