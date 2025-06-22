У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця — Finance.ua
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У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця

Світ
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У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця
У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця
Українська столиця вже третій рік поспіль потрапляє до переліку найменш придатних для життя міст світу. Зокрема, Київ займає 165-ту сходинку у щорічному глобальному рейтингу серед 173 проаналізованих мегаполісів.
Про це свідчить рейтинг The Economist.
Експерти зазначили, основною причиною такого результату є повномасштабна російська агресія, яка суттєво вплинула на рівень безпеки та стабільності.

Страхування житла від наслідків «прильоту» 🏠

Постійні загрози ракетних обстрілів, руйнування критичної інфраструктури та небезпека для цивільного населення значно погіршують якість життя в столиці.
Оцінювання здійснюється за п’ятьма ключовими критеріями:
  • якість медичного обслуговування;
  • доступ до освіти та її рівень;
  • культурне життя та навколишнє середовище;
  • розвиток інфраструктури;
  • стабільність.
Київ потрапив до переліку найменш придатних для життя міст поряд з іншими великими містами, які стикнулися з затяжною політичною та безпековою кризою.
Зокрема, до ТОП-10 найменш придатних для життя міст входять:
  1. Каракас;
  2. Київ;
  3. Порт-Морсбі;
  4. Хараре;
  5. Лагос;
  6. Алжир;
  7. Карачі;
  8. Дакка;
  9. Триполі;
  10. Дамаск.
ТОП-10 найбільш придатних для життя міст:
  • Копенгаген;
  • Відень;
  • Цюрих;
  • Мельбурн;
  • Женева;
  • Сідней;
  • Осака;
  • Окленд;
  • Аделаїда;
  • Ванкувер.
Нагадаємо, Київ потрапив до рейтингу «висхідних зірок» завдяки стрімкому розвитку технологічної сфери — у столиці знаходиться понад 1000 технокомпаній.
За матеріалами:
Телеканал 24
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