У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця — Finance.ua

У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця
Українська столиця вже третій рік поспіль потрапляє до переліку найменш придатних для життя міст світу. Зокрема, Київ займає 165-ту сходинку у щорічному глобальному рейтингу серед 173 проаналізованих мегаполісів.
Про це свідчить рейтинг The Economist.
Експерти зазначили, основною причиною такого результату є повномасштабна російська агресія, яка суттєво вплинула на рівень безпеки та стабільності.
Страхування житла від наслідків «прильоту» 🏠
Постійні загрози ракетних обстрілів, руйнування критичної інфраструктури та небезпека для цивільного населення значно погіршують якість життя в столиці.
Оцінювання здійснюється за п’ятьма ключовими критеріями:
- якість медичного обслуговування;
- доступ до освіти та її рівень;
- культурне життя та навколишнє середовище;
- розвиток інфраструктури;
- стабільність.
Київ потрапив до переліку найменш придатних для життя міст поряд з іншими великими містами, які стикнулися з затяжною політичною та безпековою кризою.
Зокрема, до ТОП-10 найменш придатних для життя міст входять:
- Каракас;
- Київ;
- Порт-Морсбі;
- Хараре;
- Лагос;
- Алжир;
- Карачі;
- Дакка;
- Триполі;
- Дамаск.
ТОП-10 найбільш придатних для життя міст:
- Копенгаген;
- Відень;
- Цюрих;
- Мельбурн;
- Женева;
- Сідней;
- Осака;
- Окленд;
- Аделаїда;
- Ванкувер.
Нагадаємо, Київ потрапив до рейтингу «висхідних зірок» завдяки стрімкому розвитку технологічної сфери — у столиці знаходиться понад 1000 технокомпаній.
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