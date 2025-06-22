У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця — Finance.ua

У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця Сьогодні 16:14 — Світ

У ТОП-10 найменш придатних для життя міст потрапила українська столиця

Українська столиця вже третій рік поспіль потрапляє до переліку найменш придатних для життя міст світу. Зокрема, Київ займає 165-ту сходинку у щорічному глобальному рейтингу серед 173 проаналізованих мегаполісів.

Про це свідчить рейтинг The Economist.

Експерти зазначили, основною причиною такого результату є повномасштабна російська агресія, яка суттєво вплинула на рівень безпеки та стабільності.

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Постійні загрози ракетних обстрілів, руйнування критичної інфраструктури та небезпека для цивільного населення значно погіршують якість життя в столиці.

Оцінювання здійснюється за п’ятьма ключовими критеріями:

якість медичного обслуговування;

доступ до освіти та її рівень;

культурне життя та навколишнє середовище;

розвиток інфраструктури;

стабільність.

Київ потрапив до переліку найменш придатних для життя міст поряд з іншими великими містами, які стикнулися з затяжною політичною та безпековою кризою.

Зокрема, до ТОП-10 найменш придатних для життя міст входять:

Каракас; Київ; Порт-Морсбі; Хараре; Лагос; Алжир; Карачі; Дакка; Триполі; Дамаск.

ТОП-10 найбільш придатних для життя міст:

Копенгаген;

Відень;

Цюрих;

Мельбурн;

Женева;

Сідней;

Осака;

Окленд;

Аделаїда;

Ванкувер.

Нагадаємо, Київ потрапив до рейтингу «висхідних зірок» завдяки стрімкому розвитку технологічної сфери — у столиці знаходиться понад 1000 технокомпаній.

Телеканал 24 За матеріалами:

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