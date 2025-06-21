Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів — Finance.ua

Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів Сьогодні 13:22

Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів

Київ потрапив до рейтингу «висхідних зірок» завдяки стрімкому розвитку технологічної сфери — у столиці знаходиться понад 1000 технокомпаній.

Про це пише Euronews, посилаючись на рейтинг Dealroom.co.

Київ — єдине європейську місто, яке увійшло до першої десятки рейтингу «висхідних зірок»

За останнє десятиліття кількість українських спеціалістів у цій сфері зросла вчетверо — з 75 тис. у 2014 році до більш ніж 300 тис. у 2023 році.

У загальносвітовому рейтингу лідирує колишня столиця та найбільше місто Нігерії — Лагос, де створили п’ять стартапів-єдинорогів (компанія-стартап, яка отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 млрд доларів США.)

У списку інших перспективних міст Європи — Вільнюс, Загреб, Прага, Варшава та Афіни.

Водночас у загальному рейтингу технологічних столиць світу першість тримають американські міста. Серед європейських міст у ТОП-10 представлені лише Париж і Лондон.

Зауважимо, що Париж визначили як провідний технологічний центр на континенті.

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