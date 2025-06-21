Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів

42
Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів
Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів
Київ потрапив до рейтингу «висхідних зірок» завдяки стрімкому розвитку технологічної сфери — у столиці знаходиться понад 1000 технокомпаній.
Про це пише Euronews, посилаючись на рейтинг Dealroom.co.

Київ — єдине європейську місто, яке увійшло до першої десятки рейтингу «висхідних зірок»

За останнє десятиліття кількість українських спеціалістів у цій сфері зросла вчетверо — з 75 тис. у 2014 році до більш ніж 300 тис. у 2023 році.
У загальносвітовому рейтингу лідирує колишня столиця та найбільше місто Нігерії — Лагос, де створили п’ять стартапів-єдинорогів (компанія-стартап, яка отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 млрд доларів США.)
Київ увійшов до ТОП-10 міст світу з найвищим потенціалом розвитку стартапів
У списку інших перспективних міст Європи — Вільнюс, Загреб, Прага, Варшава та Афіни.
Водночас у загальному рейтингу технологічних столиць світу першість тримають американські міста. Серед європейських міст у ТОП-10 представлені лише Париж і Лондон.
Зауважимо, що Париж визначили як провідний технологічний центр на континенті.
Нагадаємо, банкіри фіксують нову хвилю внутрішньої релокації малого та середнього бізнесу до центральних і західних регіонів України.
InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems