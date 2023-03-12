Найкращі автомобілі у світі. Оголошено фіналістів найпрестижнішої автомобільної премії за 2023 рік — Finance.ua

Найкращі автомобілі у світі. Оголошено фіналістів найпрестижнішої автомобільної премії за 2023 рік Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Новий Land Rover Range Rover став фіналістом у категорії "Найкращий дизайн"

Журі конкурсу World Car Awards оголосило фіналістів найпрестижнішої автомобільної премії. За головну нагороду боротимуться три моделі авто.

Подробиці розповіли на сайті конкурсу.

До складу журі конкурсу «Кращий автомобіль року» входять 100 журналістів із 32 країн світу. Вони визначать переможця шляхом таємного голосування.

У фінал у номінації «Кращий автомобіль 2023 року» потрапили три моделі: BMW X1/iX1, Hyundai Ioniq 6 та Kia Niro.

BMW X1

У категорії «Найкращий електромобіль року» у фінал також увійшли три моделі. За цю нагороду боротимуться BMW i7, Hyundai Ioniq 6 та Lucid Air.

Hyundai Ioniq 6

У номінації «Найкращий люксовий автомобіль» фіналістами стали BMW 7-Series/i7, Genesis G90 та Lucid Air. За нагороду «Кращий заряджений автомобіль» воюють Kia EV6 GT, Nissan Z та Toyota GR Corolla.

Kia Niro

Переможцем у категорії «Найкращий міський автомобіль» може стати Citroen C3, ORA Funky Cat/Haomao або Volkswagen Taigo/Nivus. За нагороду «Кращий дизайн» боротимуться Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover та Lucid Air.

Переможців буде названо у прямому ефірі 5 квітня. Подія відбудеться у межах Нью-Йоркського автосалону.

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