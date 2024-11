Найкращі авто року на думку американців: названо фіналістів премії North American Car — Finance.ua

Найкращі авто року на думку американців: названо фіналістів премії North American Car Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

На автошоу в Лос-Анджелесі оголосили фіналістів конкурсу North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year («Північноамериканські авто, пікап та утилітарне авто року»).

Про це повідомляється на сайті премії.

Організатори премії оголосили фіналістів 2025 року, і цього разу головною тенденцією стала доступність. У центрі уваги — моделі, які поєднують адекватну вартість і практичність. При цьому електрокари, які в минулі роки домінували на подіумах, тепер майже відсутні.

Які моделі пройшли до фіналу?

У категорії North American Car of the Year до фіналу потрапили Honda Civic Hybrid, Kia K4 і Toyota Camry. Середня стартова ціна цих седанів значно нижча за попередніх претендентів: Kia K4 стартує з позначки $21 990, Civic Hybrid — $28 750, а гібридна Camry — $28 400. Преміальні Cadillac Celestiq, BMW 3 Series або Porsche Panamera залишилися за бортом конкурсу.

У категорії Truck of the Year без несподіванок: Ford Ranger, Toyota Tacoma та оновлений Ram 1500. Показово, що електричні пікапи, зокрема GMC Sierra EV та Rivian R1T, не змогли пробитися до фіналу.

У категорії Utility Vehicle фіналістами стали Chevrolet Equinox EV, Volkswagen ID. Buzz і Hyundai Santa Fe.

Переможці конкурсу North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year 2025 будуть оголошені 10 січня на Детройтському автосалоні.

