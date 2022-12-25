Найкращі 10-річні гібридні авто — Finance.ua
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Найкращі 10-річні гібридні авто

Технології&Авто
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Експерти iSeeCars склали рейтинг найнадійніших 10-річних гібридів у 2022 році.
Складаючи рейтинг найкращих гібридних моделей за свої гроші, експерти порталу iSeeCars брали до уваги не лише їхню вартість на вторинному ринку, але й ціну за кожні наступні 1000 миль (1609 км) пробігу. Щоб визначити вартість кожної тисячі миль, вони взяли середню ціну вживаного 10-річного автомобіля і розділили її на приблизний термін його служби, що залишився.
Так, серед «гібридів» найкращим за свої гроші став Toyota Prius — за середньої вартості 13878 доларів його залишкова ціна за 1000 миль пробігу становить 107 доларів.
Друге місце дісталося Toyota Camry Hybrid із середньою вартістю за 10-річний екземпляр у районі 14 360 доларів та ціною за 1000 миль на рівні 123 доларів.
Замкнула топ-3 Hyundai Sonata Hybrid — її можна купити на «вторинці» за 10 948 доларів, а кожна 1000 миль пробігу коштуватиме власнику приблизно 147 доларів.
Найкращі 10-річні гібридні автомобілі на вторинному ринку за версією iSeeCars:
  1. Toyota Prius
  2. Toyota Camry Hybrid
  3. Hyundai Sonata Hybrid
  4. Kia Optima Hybrid
  5. Ford Fusion Hybrid
  6. Lincoln MKZ Hybrid
  7. Toyota Highlander Hybrid
  8. Lexus RX 450h
  9. Porsche Cayenne
В Україні ціни на вживані Toyota Prius стартують від 4 тисяч доларів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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