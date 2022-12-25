Найкращі 10-річні гібридні авто — Finance.ua

Найкращі 10-річні гібридні авто Сьогодні 19:30 — Технології&Авто

Експерти iSeeCars склали рейтинг найнадійніших 10-річних гібридів у 2022 році.

Складаючи рейтинг найкращих гібридних моделей за свої гроші, експерти порталу iSeeCars брали до уваги не лише їхню вартість на вторинному ринку, але й ціну за кожні наступні 1000 миль (1609 км) пробігу. Щоб визначити вартість кожної тисячі миль, вони взяли середню ціну вживаного 10-річного автомобіля і розділили її на приблизний термін його служби, що залишився.

Так, серед «гібридів» найкращим за свої гроші став Toyota Prius — за середньої вартості 13878 доларів його залишкова ціна за 1000 миль пробігу становить 107 доларів.

Друге місце дісталося Toyota Camry Hybrid із середньою вартістю за 10-річний екземпляр у районі 14 360 доларів та ціною за 1000 миль на рівні 123 доларів.

Замкнула топ-3 Hyundai Sonata Hybrid — її можна купити на «вторинці» за 10 948 доларів, а кожна 1000 миль пробігу коштуватиме власнику приблизно 147 доларів.

Найкращі 10-річні гібридні автомобілі на вторинному ринку за версією iSeeCars:

Toyota Prius Toyota Camry Hybrid Hyundai Sonata Hybrid Kia Optima Hybrid Ford Fusion Hybrid Lincoln MKZ Hybrid Toyota Highlander Hybrid Lexus RX 450h Porsche Cayenne

В Україні ціни на вживані Toyota Prius стартують від 4 тисяч доларів.

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