Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025 — Finance.ua

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Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025

Фондовий ринок
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Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025
Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025
28 березня 2025 року в Києві відбулася восьма церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній. Серед багатьох номінацій представили й найкращу МФО.
У цій номінації були представлені компанії, що видають мікропозики через інтернет без прив’язки до живого офісу. Мають ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора та видали не менш як 20 тис. мікропозик протягом останніх трьох місяців.
Усього за звання найкращих боролися 20 фінансових компаній.
Трійка лідерів наступна:
  • Credit7 — «бронзова» нагорода;
  • MyCredit — «срібло» номінації;
  • Moneyveo — «золото».
Умови кредитування Moneyveo такі:
  • максимальний термін кредитування нових клієнтів 5 років;
  • максимальна сума кредиту для нових клієнтів 35 тис. грн;
  • максимальна сума кредиту для клієнтів, при повторних позиках 35 тис. грн;
  • реальна річна відсоткова ставка від 1460,26% до 2575,08%;
  • наявність програм реструктуризації. У компанії існує 8 стандартних графіків при оформленні реструктуризації на різний період з періодичністю внесення платежів від 7 до 30 днів: 7, 14, 21, 30;
  • середній час заповнення заявки на кредит для нового клієнта 8 хв;
  • час прийняття рішення про видачу кредиту 5−6 хвилин, підтримка 24/7.
Друге місце посів Майкредит:
  • макс. термін кредитування нових клієнтів 30 днів;
  • макс. сума кредиту для нових клієнтів 18 тис. грн;
  • макс. сума кредиту для клієнтів, при повторних позиках 35 тис. грн;
  • реальна річна відсоткова ставка від 3.99% до 3602.35%;
  • наявність програм реструктуризації. Варіант розбити борг на 5, 7, 9 та 11 платежів рівними частинами;
  • середній час заповнення заявки на кредит для нового клієнта 9 хв;
  • кількість полів в анкеті потрібно заповнити для отримання кредиту новому клієнту: 10;
  • час прийняття рішення про видачу кредиту 7 хв.
Третє місце Кредит7:
  • максимальний термін кредитування нових клієнтів 12 місяців;
  • максимальна сума кредиту для нових клієнтів 20 тис. грн;
  • максимальна сума кредиту для клієнтів, при повторних позиках 40 тис. грн;
  • реальна річна відсоткова ставка від 1 132,58% до 3 845,25%;
  • наявність програм реструктуризації;
  • швидка реєстрація через системи BankID — до 3 хв. Стандартна реєстрація — до 6 хв;
  • швидка реєстрація через системи BankID — 13 полів, Стандартна реєстрація — 26 полів;
  • час прийняття рішення про видачу кредиту: перший кредит — до 15 хв. Повторний — 3 хв.
Серед номінацій обирали й найкращу МФО за якістю обслуговування клієнтів.
Тут переможцем також стала Moneyveo.
На фото: CEO SalesDoubler Олександр Бойко вручає нагороду CEO Moneyveo Сергію Сінченку.
На фото: CEO SalesDoubler Олександр Бойко вручає нагороду CEO Moneyveo Сергію Сінченку.
До трійки переможців увійшли:
2 місце — Майкредит.
3 місце — КредитКаса.
Довідка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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