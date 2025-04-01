Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025 — Finance.ua

Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025 Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Найкраща МФО України за версією FinAwards 2025

28 березня 2025 року в Києві відбулася восьма церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех-проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній. Серед багатьох номінацій представили й найкращу МФО.

У цій номінації були представлені компанії, що видають мікропозики через інтернет без прив’язки до живого офісу. Мають ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора та видали не менш як 20 тис. мікропозик протягом останніх трьох місяців.

Усього за звання найкращих боролися 20 фінансових компаній.

Трійка лідерів наступна:

Credit7 — «бронзова» нагорода;

MyCredit — «срібло» номінації;

Moneyveo — «золото».

Умови кредитування Moneyveo такі:

максимальний термін кредитування нових клієнтів 5 років;

максимальна сума кредиту для нових клієнтів 35 тис. грн;

максимальна сума кредиту для клієнтів, при повторних позиках 35 тис. грн;

реальна річна відсоткова ставка від 1460,26% до 2575,08%;

наявність програм реструктуризації. У компанії існує 8 стандартних графіків при оформленні реструктуризації на різний період з періодичністю внесення платежів від 7 до 30 днів: 7, 14, 21, 30;

середній час заповнення заявки на кредит для нового клієнта 8 хв;

час прийняття рішення про видачу кредиту 5−6 хвилин, підтримка 24/7.

Друге місце посів Майкредит:

макс. термін кредитування нових клієнтів 30 днів;

макс. сума кредиту для нових клієнтів 18 тис. грн;

макс. сума кредиту для клієнтів, при повторних позиках 35 тис. грн;

реальна річна відсоткова ставка від 3.99% до 3602.35%;

наявність програм реструктуризації. Варіант розбити борг на 5, 7, 9 та 11 платежів рівними частинами;

середній час заповнення заявки на кредит для нового клієнта 9 хв;

кількість полів в анкеті потрібно заповнити для отримання кредиту новому клієнту: 10;

час прийняття рішення про видачу кредиту 7 хв.

Третє місце Кредит7:

максимальний термін кредитування нових клієнтів 12 місяців;

максимальна сума кредиту для нових клієнтів 20 тис. грн;

максимальна сума кредиту для клієнтів, при повторних позиках 40 тис. грн;

реальна річна відсоткова ставка від 1 132,58% до 3 845,25%;

наявність програм реструктуризації;

швидка реєстрація через системи BankID — до 3 хв. Стандартна реєстрація — до 6 хв;

швидка реєстрація через системи BankID — 13 полів, Стандартна реєстрація — 26 полів;

час прийняття рішення про видачу кредиту: перший кредит — до 15 хв. Повторний — 3 хв.

Серед номінацій обирали й найкращу МФО за якістю обслуговування клієнтів.

Тут переможцем також стала Moneyveo.

На фото: CEO SalesDoubler Олександр Бойко вручає нагороду CEO Moneyveo Сергію Сінченку.

До трійки переможців увійшли:

2 місце — Майкредит.

3 місце — КредитКаса.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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