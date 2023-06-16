Найінноваційніші компанії 2023 року — рейтинг (інфографіка) — Finance.ua

Найінноваційніші компанії 2023 року — рейтинг (інфографіка) Сьогодні 16:02 — Фондовий ринок

Найінноваційніші компанії 2023 року — рейтинг (інфографіка)

Щороку Boston Consulting Group (BCG) публікує рейтинг найбільш інноваційних компаній. На основі опитування понад 1000 керівників інновацій, опитаних у грудні 2022 року та січні 2023 року, BCG оцінила ефективність компанії за чотирма параметрами:

Global mindshare: кількість голосів, отриманих від усіх керівників глобальних інновацій.

Industry peer view: кількість голосів, отриманих від керівників у власній галузі компанії.

Industry disruption: індекс різноманітності (Герфіндаля-Хіршмана) голосів у галузях.

Value creation загальний прибуток акціонерів, включаючи викуп акцій, протягом 3-річного періоду з січня 2020 року по грудень 2022 року.

Apple четвертий рік поспіль вважається найбільш інноваційною компанією у світі. Насправді Apple тримає цей титул щороку з 2005 року, за винятком 2019 року.

Ще одним проривом став Samsung (7 місце), який у 2021 році витратив понад 17 мільярдів доларів (9% річного обсягу продажів) на дослідження та розробки, що зробило південнокорейський конгломерат одним із тих, що найбільше у світі витрачають на інновації. У 2022 році Samsung також отримала 6300 патентів США, що є найбільшим показником серед інших компаній.

Як показує цей рейтинг, інноваційні компанії — це не лише технологічні компанії. McDonald’s (34 місце) BCG вважає «лідером індустрії ресторанів у сфері технологічних інновацій та інвестицій».

Наприклад, McDonald’s нещодавно придбав Apprente, стартап, який розробляє голосові технології, і Dynamic Yield, компанію, що спеціалізується на створенні настроюваних онлайн-досвідів. McDonald’s прагне використовувати ці технології, щоб скоротити час замовлення та запропонувати клієнтам кращий вибір.

Країни

На цій діаграмі порівнюються розбивки країн у рейтингах 2013 та 2023 років.

США та Китай — єдині дві країни, які збільшили свою частку з 2013 року, витіснивши фірми з європейських країн, таких як Німеччина, Великобританія та Італія. Ми також бачимо значне зниження представництва Японії та Південної Кореї.

Враховуючи економічне зростання Китаю, ймовірно, що китайські фірми продовжуватимуть представляти більшу частину рейтингу BCG у майбутньому. Поки що найпотужнішим інноватором країни є Huawei (8 місце), яка щороку входить до списку 50 найкращих, починаючи з 2014 року, коли вона дебютувала на 50 місці.

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