Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів — Finance.ua

Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів

Ринок нових авто в ЄС у 2022 році став найгіршим з початку сторіччя. Так, скорочення у країнах спостерігається на 4,6%, і на це повиляв дефіцит компонентів.

Так, нестача деталей призвела до уповільненого виробництва, що призвело до низьких продажів. Всього за 2022 рік європейці купили 9,3 млн авто — гірше показати був тільки в 1993 році — 9,2 млн авто.

Так, ринку нових легковиків у 2022 році вдалося вийти в плюс тільки в Німеччині — у порівнянні з 2021 роком, показник покращено на 1,1%.

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Інші країни-виробники транспорту помітно просіли у продажах — в Італії показник упав на 9,7%, у Франції — 7,8%, а в Іспанії — на 5,4%.

У лідерах з продажу авто залишаються німці, японці та французи.

З величезним відривом перше місце вдалося посісти німецькому Volkswagen — 1,01 млн авто.

— 1,01 млн авто. Японці також користуються популярністю в Європі — Toyota продала 635 тис. авто.



продала 635 тис. авто. Третє місце за бюджетними та дешевими в обслуговуванні Peugeot — 556 тис. продажів.



— 556 тис. продажів. Четверте місце посіли інші бюджетні французи — Renault із показником у 541 тис.



із показником у 541 тис. П’ятірку лідерів замикає Mercedes — 529 тис. авто.



Щодо ринку України, то у 2022 році водії купували набагато менше нового транспорту. Так, показник на 63% менший, ніж роком раніше. Щодо моделей, то найбільше підкупив Toyota RAV4. Японський виробник також став найуспішнішим продавцем авто в Україні.

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