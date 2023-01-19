Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів — Finance.ua
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Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів

Технології&Авто
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Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів
Найгірший результат за сторіччя: ринок нових авто в ЄС знатно просів
Ринок нових авто в ЄС у 2022 році став найгіршим з початку сторіччя. Так, скорочення у країнах спостерігається на 4,6%, і на це повиляв дефіцит компонентів.
Так, нестача деталей призвела до уповільненого виробництва, що призвело до низьких продажів. Всього за 2022 рік європейці купили 9,3 млн авто — гірше показати був тільки в 1993 році — 9,2 млн авто.
Так, ринку нових легковиків у 2022 році вдалося вийти в плюс тільки в Німеччині — у порівнянні з 2021 роком, показник покращено на 1,1%.
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Інші країни-виробники транспорту помітно просіли у продажах — в Італії показник упав на 9,7%, у Франції — 7,8%, а в Іспанії — на 5,4%.
У лідерах з продажу авто залишаються німці, японці та французи.
  • З величезним відривом перше місце вдалося посісти німецькому Volkswagen — 1,01 млн авто.
  • Японці також користуються популярністю в Європі — Toyota продала 635 тис. авто.
  • Третє місце за бюджетними та дешевими в обслуговуванні Peugeot — 556 тис. продажів.
  • Четверте місце посіли інші бюджетні французи — Renault із показником у 541 тис.
  • П’ятірку лідерів замикає Mercedes — 529 тис. авто.
Щодо ринку України, то у 2022 році водії купували набагато менше нового транспорту. Так, показник на 63% менший, ніж роком раніше. Щодо моделей, то найбільше підкупив Toyota RAV4. Японський виробник також став найуспішнішим продавцем авто в Україні.
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