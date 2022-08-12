Найдоступніший пікап Volkswagen показали на перших зображеннях — Finance.ua

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Найдоступніший пікап Volkswagen показали на перших зображеннях

Технології&Авто
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Найдоступніший пікап Volkswagen показали на перших зображеннях
Найдоступніший пікап Volkswagen показали на перших зображеннях
У мережу потрапили патентні зображення дводверного Volkswagen Amarok другого покоління. Найдоступніша версія пікапа з’явиться наступного року. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Початковий дводверний варіант Volkswagen Amarok 2023 позиціонують як утилітарну робочу версію. У нього спрощені світлодіодні фари, а бампери, дверні ручки та дзеркала заднього виду незабарвлені.
Найдоступніший пікап Volkswagen показали на перших зображеннях
Пікап виглядає більш стримано, ніж чотиридверна версія, зате в нього збільшений вантажний кузов. Туди помістяться дві європалети, а вантажопідйомність дводверної версії збільшена до 1,6 тонн.
Найдоступніший пікап Volkswagen показали на перших зображеннях
Салон Volkswagen Amarok у базовому виконанні не розсекречений, проте відомо, що початкова модель отримає зменшений 10-дюймовий сенсорний дисплей і спрощене оздоблення. Комплектацію пікапа також уріжуть.
Автомобіль запропонують лише з 2,0-літровими турбодизелями потужністю 150 та 170 к. с. Обидві модифікації отримають 6-ступінчасту механічну КПП, привод може бути заднім або повним. Пікап може буксирувати 3,5-тонний причіп.
За матеріалами:
Фокус
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