Найдоступніший кросовер Opel показали за рік до прем'єри (фото) — Finance.ua

Найдоступніший кросовер Opel показали за рік до прем'єри (фото) Сьогодні 00:33 — Технології&Авто

Найдоступніший кросовер Opel показали за рік до прем'єри (фото)

Опубліковано рендер Opel Crossland другого покоління. Компактний кросовер презентують через рік. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Наразі новий Opel Crossland 2024 у камуфляжі проходить тести в Німеччині. Шпигунські його фото стали основою для створення рендера.

Компактний кросовер Opel стане вищим і виразнішим на вигляд. У нього високий капот і м’язисті розширені крила. Передня частина виконана у фірмовій стилістиці Opel Vizor.

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Новий Opel Crossland нагадує Citroen C3 Aircross, адже обидві моделі побудовані на платформі СМР концерну Stellantis. Також його родичами будуть кросовери Jeep Avenger і Fiat 600.

Opel Crossland 2024 підросте до приблизно 4,3 м у довжину. Кросовер стане просторішим всередині, а його багажник збільшиться.

Очікується, що першим дебютує електромобіль Opel Crossland. Його силова установка знайома за побратимами — 156-сильний мотор і батарея ємністю 54 кВт∙год. Запас ходу має перевищити 400 км.

Пізніше з’являться бензинові 1,2-літрові турбомотори потужністю 100 і 136 к. с., причому їх доповнять 48-вольтною гібридною установкою.

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