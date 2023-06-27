Найдоступніший електрокросовер Citroen розкупили всього за 10 годин (фото) — Finance.ua

Найдоступніший електрокросовер Citroen розкупили всього за 10 годин (фото) 27.06.2023, 01:33 — Технології&Авто

Найдоступніший електрокросовер Citroen розкупили всього за 10 годин (фото)

Попит на новий Citroen My Ami Buggy перевершив усі очікування. Весь тираж мініатюрного електрокросовера розкупили всього за 10 годин. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Електромобіль Citroen Ami Buggy випустили лімітованою серією з 800 авто. Їх розпродали у 8 країнах Європи. Найбільше покупців виявилося на батьківщині електрокара — у Франції придбали 430 My Ami Buggy.

Нагадаємо, це вже друга серія Citroen My Ami Buggy — у 2022 році зібрали 50 машин дебютної партії. Спочатку цим планували й обмежитися, але на прохання клієнтів випуск моделі відновили.

Також очікується третя серія з 200 авто, які продаватимуть за межами ЄС — у Туреччині, Марокко та заморських територіях Франції.

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Новий Citroen My Ami Buggy — позашляхова версія мініатюрного електромобіля. Авто довжиною 2,41 м і вагою 485 кг коштує від 7790 євро. Це найкомпактніший і найдоступніший кросовер французької марки. Від стандартної моделі він відрізняється пластиковим обвісом і дугами замість дверей.

Електромобіль Citroen Ami оснащений скромним 8-сильним мотором і батареєю ємністю 5,5 кВт∙год. Він розвиває 45 км/год і має запас ходу в 70 км. У низці європейських країн для керування настільки малопотужним авто не потрібні водійські права.

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