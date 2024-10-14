Найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид: характеристики авто — Finance.ua
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Найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид: характеристики авто

Технології&Авто
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Найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид: характеристики авто
Найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид: характеристики авто
Японський автовиробник представив Lexus LX 700h — нову топ-версію флагманського позашляховика та перший гібрид в історії моделі LX.
Про це повідомляє пресслужба Lexus.
Автомобіль приводиться у рух гібридною системою i-Force Max, яка застосовується на рамних моделях Toyota Tundra та Sequoia. Вона включає 3,4-літровий бензиновий мотор та десятиступінчастий «автомат, між якими вбудований тяговий електромотор. Сукупна віддача системи становить 464 к.с. і 790 Нм.
Гібридна система збільшила споряджену масу позашляховика на 120 кг (до 2780 кг). Чимала частка припала на тягову батарею, розташовану під підлогою багажника поряд із звичайним 12-вольтовим акумулятором. Вони знаходяться у водонепроникному відсіку, що дозволяє долати брід глибиною до 700 мм.
Найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид: характеристики авто
Зазначається, що новий позашляховик зможе продовжувати рух навіть при несправності всієї гібридної системи.
Крім того, інженери доопрацювали платформу GA-F. Щоб компенсувати збільшену масу силової установки з’явилися посилені задні опори бензинового двигуна. Допрацьовані подушки кріплення кузова до рами знизили вібрації, а додаткові підсилювачі в передній частині кузова покращили керованість авто.
Найдорожчий позашляховик Lexus перетворили на гібрид: характеристики авто
Гібрид Lexus LX 700h, очікувано, стане найдорожчим у гамі, але ціни на новинку поки що не оголошені.
За матеріалами:
РБК-Україна
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