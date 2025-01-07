Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео) — Finance.ua
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Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео)

Світ
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Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео)
Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео)
Atlantis the Royal Dubai відкрився в січні 2023 року та зайняв перше місце серед найдорожчих готельних номерів у світі, потіснивши номер Palms Casino Resort вартістю 60 000 фунтів стерлінгів.
Про це пише express.co.uk.
Найдорожчий готель у світі має 20 номерів і коштує 80 000 фунтів стерлінгів за ніч. Відео дивіться за посиланням.
Люкс має чотири спальні, вітальню, їдальню, кухню, бар і ігрову зону, офіс на двох поверхах, а також величезну терасу з пейзажним басейном.
Номер розташований на 18-му та 19-му поверхах будівлі, звідки відкривається вид на такі визначні пам’ятки, як Бурдж-Халіфа, Айн-Дубай і Перська затока.
Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео)
«Ми хотіли, щоб щось було дуже елегантним, дуже величним, дуже багатим; те, що є універсальним, — сказав Тімоті Келлі, президент Atlantis, Architectural Digest. — Ми сподівалися, що гості зможуть прийти і почуватимуться як вдома».

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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