Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео) — Finance.ua

Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео) Сьогодні 18:00 — Світ

Найдорожчий готельний номер у світі вартістю £80 тис. за ніч (фото, відео)

Atlantis the Royal Dubai відкрився в січні 2023 року та зайняв перше місце серед найдорожчих готельних номерів у світі, потіснивши номер Palms Casino Resort вартістю 60 000 фунтів стерлінгів.

Про це пише express.co.uk

і коштує 80 000 фунтів стерлінгів за ніч. Відео дивіться Найдорожчий готель у світі має 20 номерівВідео дивіться за посиланням

Люкс має чотири спальні, вітальню, їдальню, кухню, бар і ігрову зону, офіс на двох поверхах, а також величезну терасу з пейзажним басейном.

Номер розташований на 18-му та 19-му поверхах будівлі, звідки відкривається вид на такі визначні пам’ятки, як Бурдж-Халіфа, Айн-Дубай і Перська затока.

«Ми хотіли, щоб щось було дуже елегантним, дуже величним, дуже багатим; те, що є універсальним, — сказав Тімоті Келлі, президент Atlantis, Architectural Digest. — Ми сподівалися, що гості зможуть прийти і почуватимуться як вдома».

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