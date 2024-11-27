Найдорожчий Chevrolet Corvette виставили на продаж за $7 мільйонів (фото) — Finance.ua
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Найдорожчий Chevrolet Corvette виставили на продаж за $7 мільйонів (фото)

Фондовий ринок
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Найдорожчий Chevrolet Corvette виставили на продаж за $7 мільйонів (фото)
Найдорожчий Chevrolet Corvette виставили на продаж за $7 мільйонів (фото)
У США на аукціон RM Sotheby’s виставили Chevrolet Corvette 1957 року. За спортивне авто планують отримати до 7 мільйонів доларів і воно є найдорожчим Corvette в історії. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Вінтажні Chevrolet Corvette, звісно, цінуються колекціонерами, проте належать до доступної класики і зазвичай їх ціна не перевищує 100−200 тис. доларів. Особливі лімітовані версії моделі можуть бути значно дорожчими, проте і їх ціна дуже рідко сягає мільйона доларів.
Аркус-Дантов хотів популяризувати Chevrolet Corvette завдяки автоспорту і готував команду до 12-годинних перегонів у Себрінгу. Версія SS (Super Sport) отримала легкий обтічний кузов із магнію, а її раму виготовили із хром-молібденових труб. Маса авто склала лише 850 кг.
Утім, ретельно підготувати Chevrolet Corvette SS до перегонів у Себрінгу не встигли, тому авто зійшло з дистанції через несправності. Подальшого розвитку проєкт не отримав і з 1960 року цей спорткар демонструвався в автомузеї на трасі в Індіанаполісі.
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Фокус
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