Найдорожчий будинок Британії: особняк виставлено на продаж за 250 мільйонів фунтів (фото) — Finance.ua

Найдорожчий будинок Британії: особняк виставлено на продаж за 250 мільйонів фунтів (фото) Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Величезний особняк у центрі Лондона виставили на продаж за 250 мільйонів фунтів стерлінгів після того, як закінчився термін кредиту, забезпеченого його власниками з Саудівської Аравії.

Про це пише lbc.co.uk

Він був побудований у 1818 році, зараз належить приймальникам і стане найдорожчим майном Великобританії.

Розташований у центрі лондонського Ріджентс-парку історичний будинок із 40 спальнями був побудований Джеймсом Бертоном, але з 1980-х років належить саудівцям.

Особняк площею 29 000 квадратних футів також пропонує величезну їдальню, бібліотеку, тенісний корт, вісім гаражів, сауну та розкішні ліфти.

Одним із власників нерухомості був принц Абдалла бін Халід Султан аль-Сауд, який є представником своєї країни в ООН у Відні.

Лондонський університет також володів нерухомістю в минулому.

За даними спеціалістів з нерухомості Reach News, кредит у розмірі 160 мільйонів фунтів стерлінгів під заставу особняка не був погашений, тобто майно потрапило до розпорядників.

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