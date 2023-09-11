Найдорожча Toyota пішла з молотка за мільйон доларів (фото) — Finance.ua

Найдорожча Toyota пішла з молотка за мільйон доларів (фото) Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

Найдорожча Toyota пішла з молотка за мільйон доларів (фото), Фото: bonhams.com

У Великій Британії на аукціоні Bonhams продали купе Toyota 2000 GT 1967 року. За вінтажний спорткар віддали 799 000 фунтів стерлінгів ($996 000).

Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Настільки висока ціна Toyota 2000 GT не дивує, адже це найдорожча модель японської марки. Купе дуже цінується колекціонерами, і вже кілька з них продали за ціною понад мільйон доларів.

Нечувана вартість Toyota 2000 GT 1967 року зумовлена кількома факторами. По-перше, модель рідкісна — випущено лише 337 таких купе. По-друге, це перший спорткар Toyota.

Фото: bonhams.com

По-третє, Toyota 2000 GT відзначилася гучними перегоновими перемогами, що дало змогу японській компанії стати відомою в усьому світі. До того ж, авто засвітилося у фільмі про Джеймса Бонда «Живеш лише двічі».

Купе Toyota 2000 GT привертає увагу елегантним дизайном з довгим капотом і висувними фарами. Для свого часу модель була інноваційною — отримала незалежну підвіску всіх колеса та дискові гальма.

Фото: bonhams.com

Під капотом встановлено 2,0-літрову рядну шістку на 150 к. с., створену в Yamaha. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 8,4 с, а максимальна швидкість становить 220 км/год.

Конкретно цей автомобіль був придбаний у 1968 році керівником представництва Toyota в Мозамбіку. Пізніше авто опинилося в Португалії, а в 2011 році переїхало до Великої Британії. Спорткар Toyota добре зберігся, але все одно пройшов реставрацію.

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