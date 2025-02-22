Apple інтегрує ШІ у Vision Pro: коли вийде оновлення — Finance.ua

Apple інтегрує ШІ у Vision Pro: коли вийде оновлення Сьогодні 06:12 — Технології&Авто

Apple інтегрує ШІ у Vision Pro: коли вийде оновлення

Компанія Apple планує додати Apple Intelligence до своєї гарнітури Vision Pro.

Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман у новому звіті Power On.

Коли вийде нова версія ПЗ

За словами інсайдера, Apple Intelligence зʼявиться на гарнітурі з оновленням операційної системи visionOS 2.4.

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Випуск нової версії ПЗ заплановано на квітень 2025 року, а бета-тестування може розпочатися вже цього тижня.

Відомо, що завдяки Apple Intelligence, гарнітура отримує доступ до таких функцій, як Writing Tools, Genmoji та Image Playground. Щодо оновленої Siri, то її чекати не варто.

До речі, за словами Гурмана, давно обіцяне вдосконалення Siri загалом може бути відкладене через технічні проблеми та баги. Коли саме Apple додасть оновлений асистент в iPhone, iPad та Mac — невідомо.

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Цікаво, що Apple Intelligence зʼявиться в Vision Pro у важливий момент. Нещодавно Google представила свою операційну систему для змішаної реальності — Android XR, яка має глибоку інтеграцію з платформою штучного інтелекту Gemini.

Перші пристрої на базі цієї ОС вийдуть пізніше цього року, зокрема гарнітура Samsung, схожа на Vision Pro.

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