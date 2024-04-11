Найдешевший смартфон-розкладачка за ціною 400 дол. (фото) — Finance.ua

Найдешевший смартфон-розкладачка за ціною 400 дол. (фото) 11.04.2024, 00:20 — Світ

Найдешевший смартфон-розкладачка за ціною 400 дол. (фото)

Nubia від ZTE провела презентаційну подію в Китаї, щоб представити свій перший смартфон-розкладачку під назвою Nubia Flip. Цей смартфон був спочатку представлений на MWC 2024 і вже отримав нагороду iF Design Awarf.

Що виділяє цей пристрій серед інших розкладних смартфонів, так це його ціна. Замість того, щоб орієнтуватися на преміум-сегмент, ZTE дебютувала зі смартфоном Nubia Flip у середньому сегменті, зробивши його доступним для більшої кількості клієнтів.

Характеристки

Nubia Flip має традиційний розкладний дизайн із товщиною 7,0 мм у розкладеному стані та вагою 209 грамів. Він має петлю з високоміцної космічної сталі, яка здатна витримати понад 200 000 разів відкривання та закривання.

На задній панелі він має круглий дисплей, окреслений кільцем, яке служить островом камери. Круглий дисплей має розмір лише 1,43 дюйма та містить AMOLED-панель 466×466 пікселів, яка забезпечує легкий доступ до повідомлень і деяких основних функцій смартфона.

На передній панелі він має високий 6,9-дюймовий складаний AMOLED-дисплей FHD+ (2790×1188 пікселів) із частотою оновлення 120 Гц і отвором у верхній частині центру, який містить передню камеру. Дисплей пропонує затемнення з ШІМ 2160 Гц і повне охоплення колірної гами DCI-P3.

Телефон використовує SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 із графічним процесором Adreno 644. Цей процесор також є в Moto Razr 40, який є ще одним смартфоном-розкладачкою середнього класу. У Китаї телефон представлений у трьох конфігураціях оперативної пам’яті та пам’яті: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ і 12 ГБ + 512 ГБ.

Він оснащений акумулятором на 4310 мАг з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт, яка, як стверджує бренд, може заповнити акумулятор від 0 до 100% приблизно за 73 хвилини. Телефон також має доступ до технології NFC.

Переходячи до оптики, основна вбудована камера — це 50-мегапіксельний датчик високої чіткості, який супроводжується 2-мегапіксельним датчиком глибини для портретних знімків. Телефон містить 16-мегапіксельну фронтальну камеру в отворі, однак користувачі також можуть використовувати основну камеру для селфі та відеодзвінків.

Система камери підтримує обчислювальну фотографію зі штучним інтелектом і має всебічно оптимізовану систему обробки зображень Neovion Taishan AI, яка може миттєво виконувати швидкі зйомки за допомогою виявлення руху штучного інтелекту, зменшення шуму нейронної мережі штучного інтелекту та обчислень об'єднання зображень. Він також має спеціальний нічний режим для зйомки нічного неба.

Ціни

Попередній продаж Nubia Flip розпочато, офіційний запуск заплановано на 16 квітня.

Ціни на пристрій такі: 8 ГБ оперативної пам’яті з 256 ГБ пам’яті за ціною 2999 юанів (~415 доларів США), 12 ГБ оперативної пам’яті з 256 ГБ пам’яті за ціною 3299 юанів (~456 доларів США) і 12 ГБ оперативної пам’яті з 512 ГБ пам’яті за ціною 3699 юанів (511 доларів США).)

Він буде доступний у трьох кольорах: карамель, чай з молоком і таро.

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