Найдешевший седан Mercedes дебютував на нових фото 20.05.2026, 01:52

Mercedes CLA 2026

Довгоочікувана модель Mercedes CLA 3 покоління дебютувала як найдешевший седан німецької компанії. Тепер у цієї машини дуже широка лінійка модифікацій. Автомобіль показали наживо.

Харатекристики новинки

Новий Mercedes CLA 2026 року поступово освоює різні ринки. Після прем’єри седан показали на каналі Autogefühl. Модель Mercedes-Benz CLA зі зміною покоління зросла до 4,7 м у довжину.

Новий Mercedes-Benz CLA 3 покоління отримав 1,5-літровий бензиновий двигун у складі «м'якої» гібридної системи. Є три рівні форсування на 156, 184 і 211 сил.

Завдяки використанню сучасної модульної архітектури Mercedes Modular Architecture (MMA), новий CLA вперше отримав повністю електричну силову установку. Запропонували два варіанти — потужністю 268 і 349 к.с. З батарейним блоком ємністю 85 кВт*г запас ходу заявлений на рівні 792 км.

Ціна Mercedes CLA 2026 року — трохи менше 44 000 євро. Автомобіль стартує з 55 000 євро в електричній модифікації.

