Найдешевший седан Mercedes дебютував на нових фото

Новий Mercedes-Benz CLA 3 покоління отримав 1,5-літровий бензиновий двигун у складі «м'якої» гібридної системи. Є три рівні форсування на 156, 184 і 211 сил.
Завдяки використанню сучасної модульної архітектури Mercedes Modular Architecture (MMA), новий CLA вперше отримав повністю електричну силову установку. Запропонували два варіанти — потужністю 268 і 349 к.с. З батарейним блоком ємністю 85 кВт*г запас ходу заявлений на рівні 792 км.
Ціна Mercedes CLA 2026 року — трохи менше 44 000 євро. Автомобіль стартує з 55 000 євро в електричній модифікації.
