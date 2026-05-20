Найдешевший седан Mercedes дебютував на нових фото

Mercedes CLA 2026
Довгоочікувана модель Mercedes CLA 3 покоління дебютувала як найдешевший седан німецької компанії. Тепер у цієї машини дуже широка лінійка модифікацій. Автомобіль показали наживо.

Харатекристики новинки

Новий Mercedes CLA 2026 року поступово освоює різні ринки. Після прем’єри седан показали на каналі Autogefühl. Модель Mercedes-Benz CLA зі зміною покоління зросла до 4,7 м у довжину.
Новий Mercedes-Benz CLA 3 покоління отримав 1,5-літровий бензиновий двигун у складі «м'якої» гібридної системи. Є три рівні форсування на 156, 184 і 211 сил.
Завдяки використанню сучасної модульної архітектури Mercedes Modular Architecture (MMA), новий CLA вперше отримав повністю електричну силову установку. Запропонували два варіанти — потужністю 268 і 349 к.с. З батарейним блоком ємністю 85 кВт*г запас ходу заявлений на рівні 792 км.
Ціна Mercedes CLA 2026 року — трохи менше 44 000 євро. Автомобіль стартує з 55 000 євро в електричній модифікації.
Раніше ми розповідали, що седан Mercedes-Benz C-Class нового покоління виходить на європейський ринок. Тепер це електрокар із запасом ходу до 800 км. Новий Mercedes C-Class вже доступний для замовлення, а перші авто передадуть покупцям у вересні. Бензинова модель попередньої генерації поки випускатиметься паралельно.
