Найдешевші вживані авто до 5000 доларів: топ-3 моделі — Finance.ua

Найдешевші вживані авто до 5000 доларів: топ-3 моделі Вчора 20:37 — Технології&Авто

Найдешевші вживані авто до 5000 доларів: топ-3 моделі

Українці завжди шукають надійні та дешеві вживані автомобілі. Ці топ-3 моделі до 5000 доларів нікого не розчарують і до того ж не вимагатимуть великої суми грошей на покупку.

Не секрет, що у продажу багато дешевих автомобілів із пробігом на вторинному ринку. Однак з урахуванням ціни не всі такі машини є вдалою покупкою. Дешевий на ціннику — не означає такий же в експлуатації, пише Обозреватель.

Кращі вживані авто до 5000 доларів в Україні:

Hyundai Accent;

Renault Logan;

Chevrolet Lacetti.

Трапляються моделі інших виробників з відверто невдалою конструкцією. Або частими поломками у двигуні та інших критично важливих елементах. Однак машини, про які йдеться в цьому списку, зарекомендували себе приголомшливо.

Hyundai Accent

Бестселер свого часу, тепер Accent нікому не дає нудьгувати на вторинному ринку.

Ринок живий, інтерес до моделі завжди високий. Не дивно — безліч пропозицій до $5000, надійність і навіть комфорт.

Renault Logan

Класика. Модель відома також під ім'ям Dacia Logan. У продажу багато екземплярів, але всі вони — робітники конячки. Отже, на ідеальний стан розраховувати не доводиться. Але це дуже міцні машини.

Chevrolet Lacetti

Це справжня «еліта» бюджетного сектора на вторинному ринку. Хороші екземпляри закінчуються, але ще багато пропозицій до 5000 доларів. Поспішайте, але уважно оглядайте машину — пробіги у них великі, а експлуатували ці машини часто грубо.

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