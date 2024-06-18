Найдешевші рейси: де недорого відпочити в Європі цього літа (ціни) — Finance.ua

Найдешевші рейси: де недорого відпочити в Європі цього літа (ціни) Сьогодні 18:33 — Світ

Найдешевші рейси: де недорого відпочити в Європі цього літа (ціни)

Влітку з настанням високого сезону мандрівок традиційно ростуть ціни на авіаперельоти. Дорожчають і самі тури. Втім, можна знайти й прийнятні за ціною варіанти. Зокрема, серед бюджетних напрямків вирізняється південна Європа.

Куди можна полетіти влітку недорого та скільки коштують авіаквитки у розпал сезону відпочинку, розповідає Euronews Travel

ТОП міст із найдешевшими рейсами

Міста Північної Європи домінують в аналізі найдешевших рейсів цього літа від туристичної пошукової системи Kayak.

Дублін в Ірландії займає перше місце з середньою ціною на квитки у 124 євро.

Копенгаген у Данії посідає третє місце з авіаквитками за 139 євро.

Париж і Амстердам — на п’ятому -164 євро.

Брюссель у Бельгії — на дев’ятому місці — 172 євро.

Швейцарська Женева опинилася на десятому місці — 176 євро.



У порівнянні з минулорічними цінами, курортні напрямки в Туреччині виграють ще більше. Вартість квитків до Бодрума впала на 16%. Наразі вона становить у середньому 360 євро. Ціни на рейси до Стамбула та Анталії впали на 14% до 262 304 євро та 337 євро відповідно.

Дубровник у Хорватії цього року також більш доступний. Ціни на авіаквитки знизилися на 11%: квитки подешевшали до 259 євро. Середня вартість квитків до Копенгагена в Данії впала на 10% і становить у високий сезон 139 євро.

У скільки обійдеться відпустка в європейських містах

Аналітики пошукового сервісу Kayak також порахували середню вартість та проживання в готелі на сім ночей у країнах Європи.

Мадрид займає перше місце з середньою вартістю поїздки у 999 євро. Столиця Іспанії відома аристократичною архітектурою, нічними барами, художніми галереями світового рівня та гастрономією.

На другому місці — Мілан з тиженвим бюджетом на поїздку у 1024 євро. Італійська столиця моди славиться собором, який вражаюче височіє над площею П’яцца дель Дуомо. Місто також є відправною точкою мандрівок до озера Комо.

Валенсія посіла третє місце. Подорож до цього мальовничого прибережного міста обійдеться в середньому у 1105 євро. Порада: візьміть напрокат велосипед і досліджуйте його звивисті вулички та золоті пляжі.

Порту в Португалії посідає четверте місце із середньою ціною тижневої поїздки у 1150 євро. Місто називають раєм для гурманів. В поїздці неодмінно спробуйте пастель-де-ната та місцевий портвейн.

Стамбул у Туреччині замикає п’ятірку лідерів із середньою ціною поїздок у 1247 євро. Захоплююче місто, відоме як перехрестя між Європою та Азією, вразить вас архітектурними шедеврами, такими як собор Святої Софії, числанними автентичними закладами та атмосферою старовини.

Замикають першу десятку такі напрямки:

Будапешт, Угорщина — 1286 євро;

Лука, Мальта — 1295;

Флоренція, Італія — 1338 євро;

Барселона, Іспанія — 1364 євро;

Закінф, Греція — 1373 євро.

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