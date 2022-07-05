Найбільший витік: хакери в Китаї продають особисті дані 1 млрд людей — Finance.ua
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Найбільший витік: хакери в Китаї продають особисті дані 1 млрд людей

Кримінал
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У Китаї стався найбільший витік особистих даних в історії країни. Про це пише агентство Bloomberg.
Невідомі кіберзлочинці виставили на продаж в інтернеті базу даних поліції Шанхая з персональною інформацією близько мільярда жителів Китаю.
Як стало відомо, хакери пропонують продати понад 23 терабайти вкрадених даних за 10 біткоїнів на суму близько $200 тис. Туди входять імена, адреси, місце народження, національні ідентифікаційні номери, номери телефонів та інформація про кримінальні справи.
Масштаб витоку викликав чималий резонанс серед фахівців з кібербезпеки. Так, деякі експерти сумніваються в тому, що хакерам справді вдалося викрасти поліцейську базу.
Засновник і CEO криптовалютної біржі Binance Чжао Чанпен, у свою чергу, заявив, що його компанія виявила витік мільярда записів резидентів «з однієї азіатської країни», після чого тут посилили процедуру перевірки.
Найбільший витік: хакери в Китаї продають особисті дані 1 млрд людей
Влада Китайської Народної Республіки поки публічно не коментувала інформацію про можливий витік даних.
«Цей інцидент ще раз показав проблем, що стоять перед Пекіном, оскільки він збирає дані про сотні мільйонів людей і посилює контроль за конфіденційним онлайн-контентом», — пише Bloomberg.
За матеріалами:
Фокус
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