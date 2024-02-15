Найбільший виробник вантажівок у світі німецький Daimler Truck остаточно йде з росії — Finance.ua

Найбільший виробник вантажівок у світі німецький Daimler Truck остаточно йде з росії Сьогодні 21:36 — Фондовий ринок

Найбільший виробник вантажівок у світі німецький Daimler Truck остаточно йде з росії

Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав 15% своїх акцій у російському виробнику вантажівок «КамАЗ».

Про це заявив гендиректор компанії «КамАЗ» Сергій Когогін в інтерв'ю російському виданню Ведомості.

Зазначається, що Daimler Truck входить до Mercedes-Benz Group (колишня Daimler AG) та став останнім з найбільших західних автоконцернів, які з весни 2022 р. повністю вийшли з російських активів.

За словами Когогіна, німецький концерн не бере участі в житті російського автовиробника з лютого 2022 року. Хто став покупцем і суму угоди Когогін не розкриває. Угода пройшла, всі схвалення отримано, сказало джерело, близьке до компанії.

Зазначається, що раніше ринок покинули всі провідні світові автоконцерни, а в січні 2024 р. завод корейської Hyundai в Санкт-Петербурзі купила компанія «Арт-фінанс».

Daimler Truck випускало кабіни для вантажівок «КамАЗ» останнього покоління К5 — донором для них виступив агрегат від Mercedes Actros зразка 2012 року, — а також кабіни для вантажівок Mercedes, які випускалися в Набережних Челнах.

Додається, що німецький концерн став акціонером «КамАЗу» у 2008 р. — тоді він придбав 10% виробника вантажівок у інвесткомпанії «Тройка диалог» Рубена Варданяна за 250 млн дол.

Саму «Трійку» продали Сбербанку в 2012 р. У 2010 р. Daimler і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) купили ще 5% «КамАЗу»: 1% дістався німецькому автоконцерну, 4% - ЄБРР. Пізніше Daimler викупив у банку належні тому акції.

Раніше повідомлялось, що німецький Daimler Truck — набйльший у світі виробник вантажівок — заявив про припинення будь-якої співпраці з «КамАЗом» — найбільшим виробником важких вантажівок у росії.

Економічна Правда За матеріалами:

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