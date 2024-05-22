Найбільший виробник природного газу в США почав скорочувати робочі місця — Finance.ua
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Найбільший виробник природного газу в США почав скорочувати робочі місця

Фондовий ринок
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Найбільший виробник природного газу в США почав скорочувати робочі місця
Найбільший виробник природного газу в США почав скорочувати робочі місця
Провідний американський виробник природного газу Chesapeake Energy почав звільняти співробітників цього тижня після завершення продажу своїх нафтових активів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Звільнення на цьому тижні відбулися після продажу активів на родовищі Eagle Ford, повідомляє Chesapeake. Водночас компанія не уточнила розмір або обсяг звільнень.
У 2022 році Chesapeake заявила, що вийде зі сланцевого родовища Eagle Ford на півдні Техасу, що зробить її чистим виробником природного газу.
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На початку 2023 року компанія продала частину цих активів компанії INEOS Energy за 1,4 мільярда доларів, а пізніше того ж року завершила продаж, продавши решту активів компанії SilverBow Resources за 700 мільйонів доларів.
Цього року виробники природного газу постраждали від низьких цін, які впали на 20% у першому кварталі через високі запаси і м’якший, ніж очікувалося, попит. Компанія Chesapeake недотягла до прогнозів Уолл-стріт щодо прибутку, і багато компаній, в тому числі й Chesapeake, скоротили видобуток у відповідь на це.
За матеріалами:
Економічна Правда
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