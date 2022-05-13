Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу — Finance.ua

Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу

Вчора 17:19 — Фондовий ринок

Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу

На Закарпатті завод компанії «Єврокар», що є офіційним дистрибутором автомобілів ŠKODA в Україні, відновив прийом замовлень і в червні запускає виробництво.

«Із травня офіційний дистрибутор відновив прийом замовлень на автомобілі ŠKODA. Офіційний строк поставки складатиме до 280 днів, однак фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі і може бути меншим», — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що завод на Закарпатті у селі Соломонове знов запрацює у червні.

Як повідомляється, для придбання також доступні автомобілі на складі, що були у наявності до 24 лютого 2022 року.

На початку березня завод Єврокар тимчасово зупинив виробництво та відвантаження автомобілів у зв’язку із вторгненням російської армії в Україну. На базі заводу діяв один із найбільших хабів прийому гуманітарних вантажів із країн ЄС.

Є одним з найбільших виробників легкових автомобілів в Україні. Частка заводу в загальному обсязі виробництва легкових автотранспортних засобів у 2020 році складала 80,6%. Виробничі потужності заводу — 80 тис. автомобілів на рік (SKD складання — 30 тис. авто, CKD виробництво — 50 тис. авто на рік) з потенціалом для подальшого розширення потужностей. Виробничий майданчик має залізничний термінал, здатний виконувати транспортування до країн ЄС і СНД.

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