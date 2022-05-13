Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу — Finance.ua

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Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу

Вчора 17:19Фондовий ринок
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Найбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводуНайбільший виробник легкових авто в Україні відновлює роботу заводу
На Закарпатті завод компанії «Єврокар», що є офіційним дистрибутором автомобілів ŠKODA в Україні, відновив прийом замовлень і в червні запускає виробництво.
Про це повідомляється на сайті компанії.
«Із травня офіційний дистрибутор відновив прийом замовлень на автомобілі ŠKODA. Офіційний строк поставки складатиме до 280 днів, однак фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі і може бути меншим», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що завод на Закарпатті у селі Соломонове знов запрацює у червні.
Як повідомляється, для придбання також доступні автомобілі на складі, що були у наявності до 24 лютого 2022 року.
На початку березня завод Єврокар тимчасово зупинив виробництво та відвантаження автомобілів у зв’язку із вторгненням російської армії в Україну. На базі заводу діяв один із найбільших хабів прийому гуманітарних вантажів із країн ЄС.
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Є одним з найбільших виробників легкових автомобілів в Україні. Частка заводу в загальному обсязі виробництва легкових автотранспортних засобів у 2020 році складала 80,6%. Виробничі потужності заводу — 80 тис. автомобілів на рік (SKD складання — 30 тис. авто, CKD виробництво — 50 тис. авто на рік) з потенціалом для подальшого розширення потужностей. Виробничий майданчик має залізничний термінал, здатний виконувати транспортування до країн ЄС і СНД.

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За матеріалами: Укрінформ
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