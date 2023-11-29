Найбільший у світі суверенний фонд планує інвестувати в приватні активи — Finance.ua
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Найбільший у світі суверенний фонд планує інвестувати в приватні активи

Фондовий ринок
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Норвезький фонд добробуту з капіталом у 1,5 трильйона доларів США рекомендував додати до свого інвестиційного портфелю приватний капітал, що не котирується на біржі.
Про це пише Bloomberg.
«Дедалі більша частка глобального створення вартості відбувається на позабіржовому ринку», — заявила глава Банку Норвегії (курує найбільший у світі суверенний фонд) Іда Волден Бач.
Вона зазначила, що це рішення могло б із часом принести фонду вищий прибуток, додавши: «Ми вважаємо, що можна буде інвестувати в акції, що не котируються на біржі, таким чином, щоб виправдати наші очікування щодо прозорості та відповідальності».
Фонд добробуту, якому належить близько 1,5% акцій, що котируються по всьому світу, неодноразово звертався до Мінфіну Норвегії (востаннє у 2018 році) з проханням дозволити додавати акції компаній, що не котируються на біржі, до його наявного портфеля. Але влада країни відмовлялася допускати фонд на світовий ринок прямих інвестицій, посилаючись на занепокоєння з приводу їхньої прозорості та витрат на управління.
Інвестиції в акції, що не котируються на біржі, можна регулювати «так само, як і наявні інвестиції фонду, що не котируються на біржі», наголошується в листі фонду до Мінфіну Норвегії.
У ньому йдеться про те, що в разі позитивного рішення фонд постарається наростити частку некотируваних пайових активів у своєму портфелі до 3−5% (від $40 до $70 млрд при поточній вартості фонду), і це дасть йому змогу «скористатися перевагами розміру фонду і сприяти адекватній диверсифікації».
У листі підкреслюється, що це менше за середній показник десяти найбільших приватних інвесторів у 80 млрд дол.
У березні уряд Норвегії попросив Центробанк країни вивчити різні аспекти некотируваних акцій і підготувати огляд, щоб допомогти Мінфіну на початку наступного року ухвалити остаточне рішення.
За матеріалами:
Економічна Правда
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