Найбільший у світі хімічний концерн BASF іде з росії та білорусі — Finance.ua

Найбільший у світі хімічний концерн BASF іде з росії та білорусі
Вчора 07:28 — Фондовий ринок Найбільший у світі хімічний концерн BASF іде з росії та білорусі
Німецький концерн BASF іде з російського й білоруського ринків на тлі агресії рф проти України.
Про це йдеться у пресрелізі BASF.
«Рада виконавчих директорів BASF вирішила припинити діяльність компанії в росії та білорусі до початку липня 2022 року», — заявили у компанії.
Це рішення зумовлене останніми подіями російсько-української війни та міжнародного права, в тому числі п’ятим пакетом санкцій ЄС проти рф.
При цьому компанія зробить виняток для свого бізнесу з підтримки виробництва продуктів харчування. Цей напрямок працюватиме в рф і надалі, оскільки війна може спровокувати глобальну продовольчу кризу.
«BASF рішуче засуджує напад росії на Україну та насильство проти мирного населення», — наголосили у компанії.
Зазначається, що з 3 березня BASF не вів нового бізнесу в росії та білорусі через загарбницьку війну рф проти України.
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