Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі — думка експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі — думка експерта

Фондовий ринок
83
Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі — думка експерта
Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі — думка експерта
У 2025 році банківська система України продовжує адаптуватися до непростих умов: інфляція, що зростає, новий рівень облікової ставки (15,5%) і податок на прибуток у 50% стали серйозними викликами для фінансового сектору.
«Інфляція впливає на всі аспекти — від заробітних плат до вартості ІТ-послуг. Але банки не зупиняються: ми шукаємо нові джерела доходів, інвестуємо у партнерські програми й технології», — пояснює Сергій Максюта, член правління Sense Bank.
Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі — думка експерта
У центрі уваги банків — малий і середній бізнес: саме він стає головним драйвером кредитування, зокрема через держпрограми та співпрацю з автодилерами, енергетичними компаніями й виробниками обладнання. Для фізосіб переважають беззаставні мікрокредити з високими ставками, які компенсують ризики.
Депозитна база банків стабільна. Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі, обираючи короткострокові депозити з привабливою дохідністю.
Клієнти стали більш обізнаними, уважними і дедалі активніше користуються мобільними застосунками банків. Цифрова трансформація перетворюється на стратегічну необхідність, а не технологічну опцію.
«2025 рік — це про довіру, адаптацію і розвиток. І ми впевнено рухаємося в цьому напрямі», — підсумовує Сергій Максюта.
За матеріалами:
Сенс Банк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems