ПАРТНЕРСЬКА Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі — думка експерта Сьогодні 16:14 — Фондовий ринок

Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі — думка експерта

У 2025 році банківська система України продовжує адаптуватися до непростих умов: інфляція, що зростає, новий рівень облікової ставки (15,5%) і податок на прибуток у 50% стали серйозними викликами для фінансового сектору.

«Інфляція впливає на всі аспекти — від заробітних плат до вартості ІТ-послуг. Але банки не зупиняються: ми шукаємо нові джерела доходів, інвестуємо у партнерські програми й технології», — пояснює Сергій Максюта, член правління Sense Bank.

У центрі уваги банків — малий і середній бізнес: саме він стає головним драйвером кредитування, зокрема через держпрограми та співпрацю з автодилерами, енергетичними компаніями й виробниками обладнання. Для фізосіб переважають беззаставні мікрокредити з високими ставками, які компенсують ризики.

Депозитна база банків стабільна. Українці, попри війну, продовжують довіряти банківській системі, обираючи короткострокові депозити з привабливою дохідністю.

Клієнти стали більш обізнаними, уважними і дедалі активніше користуються мобільними застосунками банків. Цифрова трансформація перетворюється на стратегічну необхідність, а не технологічну опцію.

«2025 рік — це про довіру, адаптацію і розвиток. І ми впевнено рухаємося в цьому напрямі», — підсумовує Сергій Максюта.

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